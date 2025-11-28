Усі головні новини, пов'язані з розслідуванням, зібрав 24 Канал.
Що відомо про обшуки у Єрмака?
На дії НАБУ та САП відреагував і сам Андрій Єрмак. У своєму дописі в Телеграм він підтвердив, що детективи антикорупційних органів дійсно проводять слідчі дії у його помешканні. Єрмак запевнив, що не заважає роботі слідчих, а його адвокати активно співпрацюють із правоохоронцями. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння, У НАБУ та САП підтвердили проведення слідчих дій в Офісі президента України. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються в межах розслідування. Деталі – згодом, Ранком 28 листопада з'явилася інформація про обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це першими повідомили народний депутат Ярослав Железняк та видання "Українська правда". За даними журналістів, на територію урядового кварталу прибули близько 10 співробітників НАБУ та САП для проведення слідчих дій.
