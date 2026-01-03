Однак, напередодні президент оголосив, хто новим міністром оборони може стати Михайло Федоров. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про призначення Шмигаля?

Дякую за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб,

– сказав президент.