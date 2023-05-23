Що відомо про Андрія Єрмака – керівника Офісу Президента, розповідає 24 Канал. Ми зібрали головні факти про кар'єру політика, досягнення та факти з особистого життя.

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Дитинство, освіта та сім'я

Народився Андрій Борисович Єрмак 21 листопада 1971 року в Києві. Наприкінці 80-их родина переїхала до Афганістану, оскільки батька – Бориса Єрмака відрядили в радянське посольство в Афганістані організовувати там систему професійно-технічної освіти. Андрій лишився жити у Києві з бабусею.

У 1989 році закінчив середню школу № 259 у Києві, працював лаборантом кабінету технічних засобів навчання Центрального інституту удосконалення вчителів при Міністерстві освіти.

У 1995 році закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка: отримав диплом магістра з міжнародного приватного права і диплом референта-перекладача англійської мови. Того ж року Єрмак отримав Свідоцтво про право займатись адвокатською діяльністю.

З 1991 по 1995 рік – був помічником юриста і юристом у юридичній фірмі "Проксен". Консультував великі міжнародні компанії, які в той період починали співпрацювати з Україною.

Зараз Андрію Єрмаку 51 рік, він неодружений та немає дітей. Щодо родини, то у Єрмака ще є молодший брат – Денис.

Бізнес, юриспруденція – база капіталу

У 1997 році Єрмак разом із двома одногрупниками заснували "Міжнародну юридичну компанію". Саме вона стала основою його юридичного бізнесу .

Цікаво. Андрій Єрмак брав активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності.

2009 року заснував і очолював до 2018 року громадську організацію "Асоціація підприємців міста Києва".

Є засновником Garnet International Media Group. А також – членом Української кіноакадемії та Європейської кіноакадемії (з 2017 року).

Зверніть увагу! Андрій Єрмак активно веде телеграм: у себе на каналі він публікує реакції на ті чи інші події, їх часто поширюють ЗМІ, як коментарі ОП. Саме у телеграмі Єрмак повідомляє про результати обмінів полоненими. У фейсбуці Єрмак не дуже активний, а ось у твітері – фактично дублює повідомлення з телеграм-каналу, однак – англійською.

Кар'єра режисера

Андрій Єрмак був продюсером. Його дебютною роботою стала стрічка "Правило бою" – драма про боксера, який через хворобу матері змушений брати участь у боях без правил.



Афіша дебютного фільму Єрмака "Правила бою"

Сам Єрмак стверджував, що "став продюсером випадково", бо мав багато знайомств у цій сфері.



Єрмак на презентації фільму "Межа" / Фото Детектор медіа

У центрі кінобізнесу Андрія Єрмака – компанія "Гарнет Інтернешенел Медіа Груп". Це повноцінний продакшн, продюсерська та дистриб'юторська фірма. 1% компанії належить брату Денису, решта – Єрмаку.

"Гарнет" у співпраці з іншими компаніями знімала фільми: "Фіксація пріоритетів", "Передчуття", "Викрадення диявола" і українсько-словацький фільм "Межа" – його вважають найуспішнішим проєктом за час кінопродюсерства Єрмака.



"Межа" – кримінальний трилер про контрабанду на словацько-українському кордоні

Цікаво. За даними Prozorro, сумарно з 2016 року, коли Єрмак займався кінобізнесом, його компанія "Гарнет" отримала понад 53 мільйони гривень з державного бюджету на створення і просування фільмів.

Політична кар'єра

Єрмак до 2019 року уникав активної політичної діяльності. З травня 2006-го до листопада 2014-го він був помічником на громадських засадах народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тадеєва.

Визначальним для політичної кар'єри Єрмака стало його знайомство із Володимиром Зеленським. Вони познайомилися ще за тих часів, коли Зеленський керував телеканалом "Інтер". А "Міжнародна юридична компанія" Єрмака надавала послуги із захисту прав інтелектуальної власності та авторського права, зокрема й медіагрупі "Інтер".



Єрмак та Зеленський були давно знайомі / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Єрмака

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Статки

Наразі актуальних даних про статки та майно, яким володіє Андрій Єрмак немає – відомості закриті на час воєнного стану. Однак, станом на 2019-ий на сайті НАЗК було вказано, що за рік він заробив 256 тисяч гривень – від підприємницької та юридичної діяльності.

При цьому Єрмак не мав власного авто, а його єдина квартира у заставі за кредит. Водночас його ж фірма боргує Єрмаку понад 8 мільйонів гривень.

Заради справедливості додамо, що 11 березня 2020 року Єрмак таки придбав автомобіль – Mercedes-Benz S350 2019 року випуску – за понад 3 мільйони гривень. Відповідні відомості він вніс до НАЗК вже 20 березня.

У декларації за 2020 рік Андрій Єрмак вказав дохід – 475,6 тисячі гривень.

на посаді глави Офісу Президента Єрмак заробив за рік 444,5 тисячі гривень;

1,8 тисячі гривень зарплати отримав з основного місця роботи у ТОВ "Міжнародна правнича компанія";

10,3 тисячі гривень – у тій же компанії на посаді за сумісництвом;

4,9 тисячі гривень – від АО "Міжнародна правнича компанія";

5 тисяч гривень від відчуження цінних паперів;

8,9 тисячі гривень страхових виплат.

Готівка, гроші у банках та кредити

У 2020 році Єрмак вказав, що зберігає 153 тисяч доларів та 50 тисяч євро готівкою. У глави ОП було 226,3 тисячі гривень на банківських рахунках; а ще – 1,381 мільйона гривень, позичених ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" та заборгованість цієї компанії за 2 договорами у розмірі 8,314 мільйона гривень.

Станом на кінець 2020 року політик мав залишок кредиту в розмірі 2,643 мільйона гривень, взятого для придбання квартири.

Велика політика: які завдання стояли перед Єрмаком

У велику політику Андрій Єрмак прийшов у травні 2019 року, коли новообраний шостий Президент України Володимир Зеленський призначив його своїм помічником.

Сферою відповідальності помічника президента була зовнішня політика України – ще тоді Єрмак брав активну участь у переговорах з обміну полоненими між Україною і Росією; пізніше – в організації обміну утримуваними особами на Донбасі.

Також Єрмак відповідав за процеси з організації зустрічі в нормандському форматі з української сторони та брав участь у формальних і неформальних переговорах з Росією і США.

Важливо! Андрій Єрмак очолив Офіс Президента 11 лютого 2020 року (замінивши Андрія Богдана на цій посаді). Між Богданом та Єрмаком був конфлікт через різні позиції щодо внутрішньополітичних питань. Конфлікт в ОП був фактично відкритим. У день кадрових перестановок Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати.

Неформальні переговори та скандали

Єрмак брався за складні задачі і вирішував їх. Зауважимо, що способи не завжди були дипломатичними. Наприклад, він міг собі дозволити попросити у спецпредставника Держдепу Курта Волкера телефон адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, зателефонувати йому і призначити таємну зустріч у Мадриді.

Однак, така наполегливість на "діалозі" мала мати свою ціну. Згодом, виявилось, що Єрмак намагався домовитися про зустріч Зеленського із Трампом. Натомість за версією The New York Times, адвокату Трампа потрібно було, щоб Україна "включилася" у боротьбу проти кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена.

Цього не сталось – Трампу оголосили імпічмент. Однак, у ЗМІ досить багато інформації про те, як той шантажував Зеленського.

Якщо продовжувати тему скандалів у діяльності Єрмака, то згадаймо, що у 2019 році Конгрес США оприлюднив деталі спілкування Єрмака та радника президента Ігоря Новікова із ексспецпредставником Держдепу Куртом Волкером і тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Єрмак і Новіков звинуватили експрезидента Петра Порошенка у загибелі та пораненні їхніх братів на Донбасі. Тейлор тоді заявив, що обидва у телефонах показували фотографії родичів, які, втім, виявилися живими. Єрмак інформацію спростував.

Брат Єрмака – Денис – дійсно брав участь в АТО, де отримав контузію головного мозку.

Це не єдиний інцидент, де згадується Денис Єрмак. Весною 2020 року рідний брат на той час уже голови ОП втрапив у корупційний скандал. У мережі з'явилися відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата керівника ОП, обіцяє співрозмовникам за грошову винагороду домовитись про працевлаштування в органах влади. У відео було вказано дати і час зйомки – 20 серпня, 16 і 23 вересня та 3 жовтня 2019 року.



Денис нібито через брата Андрія домовлявся про керівні посади за гроші / Колаж 24 Каналу

На записах чути, як чоловіки обговорюють суми, посади, спосіб вирішення "питань". Тоді Єрмак заявив, що за плівками стоять ті, хто хотів довести країну до дефолту. Керівник ОП звернувся до ДБР та Генпрокуратури. Єрмак зумів відстояти своє ім'я, репутацію та продовжив виконувати свою роботу.

Чому батька Єрмака пов'язували із ФСБ

Наприкінці 80-их батька Андрія Єрмака – Бориса – відрядили в радянське посольство в Афганістані. У ті часи це називалось бути "спецом".

Багато зі "спеців", особливо ті, хто був у Кабулі в розпал Афганської війни, співпрацювали з КДБ або розвідкою. Однак в кількох інтерв'ю Андрій Єрмак заперечував причетність батька до спецслужб.



Батько глави ОП Борис Михайлович Єрмак в Афганістані / Фото з фейсбук сторінки Дениса Єрмака

Спростував зв'язки із ФСБ і сам Борис Єрмак. Він розповів, що наприкінці 1980-их обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, там познайомився із тоді маловідомим, а тепер впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим. Через релігійну громаду він повʼязаний із другом Володимира Путіна Ільгамом Рагімовим. Єрмак-старший допомагав створювати в Афганістані систему профтехосвіти, а Емануїлов працював перекладачем в апараті економічного радника і в торговому представництві СРСР.



Андрій Єрмак з батьками / Фото Бабеля

Повномасштабне вторгнення

Від початку призначення Єрмака в ОП про нього говорили, що він сірий кардинал. Єрмак багато зробив для зовнішньої політики України і продовжує робити під час повномасштабного вторгнення.

А за понад рік війни Єрмак закріпив за собою роль другої людини в Україні. Він користується особистою прихильністю та близькістю до президента. Підлеглі керівника ОП часто користуються таким же статусом та політичною вагою, що й умовно міністри.



Єрмак разом із Зеленським та Залужним на Банковій / Фото ОП

Єрмак бере участь у різноманітних процесах, пов'язаних із війною: зокрема, щодо запроваджень санкцій проти країни-агресора, займається розробкою планів урегулювання. Він присутній на більшості міжнародних зустрічей з партнерами, зокрема має налагоджений контакт з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, а також часто їздить із Володимиром Зеленським на передову.



Єрмак і Салліван під час приїзду Байдена до Києва / Фото ОП