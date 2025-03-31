Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чому Трамп лишив Волца і що на нього чекає

Зазначається, що попри неодноразові повідомлення про підтримку з боку Трампа, Волц втратив вплив на нього і підтримку старших помічників у Білому домі.

Джерела видання стверджують, що для Трампа найбільшою помилкою Волца було не створення чату Signal для координації ударів по хуситах у Ємені чи розміщення наданих Ізраїлем розвідданих, а наявність у телефоні номера головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Голдберга і ненавмисне додавання його в розмову.

Трамп звинувачував Волца в першій великій кризі національної безпеки адміністрації. Він радився, чи варто звільняти радника із віцепрезидентом Джей Ді Венсом, главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс і начальником відділу кадрів Серхіо Гором.

Проте у приватній розмові Трамп повідомив Волцу, що той збереже посаду. За словами джерел, близьких до Трампа, президент США не хотів, аби ЗМІ і демократи так рано заявили про свої права під час його другого терміну. Однак якби подібна стаття про витік з'явилася з'явилися в консервативному ЗМІ, такому як Breitbart, Волц би залишив посаду.

Водночас, як зазначає WSJ, Волц обговорював інші делікатні теми в Signal із членами кабінету міністрів, включно з окремими питаннями про те, як посередництвом у мирі між Росією та Україною, а також про військові операції. При цьому джерела не повідомили, чи була якась секретна інформація опублікована в цих чатах.

Зазначається, що ситуація з Волцем нагадує ситуацію зі звільненням Майка Флінна, відставного генерал-лейтенанта армії, який був радником з нацбезпеки під час першого терміну Трампа. Флінн став об'єктом тиску з боку ЗМІ та власної команди після того, як збрехав віцепрезиденту Майку Пенсу про свої контакти з Росією. Трамп пошкодував про це рішення і заприсягся ніколи його не повторювати.