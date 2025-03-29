Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Чому Трамп не звільнив Волца

Одразу після скандалу з месенджером Signal Трамп заявив, що нічого не знає про це, і звинуватив журналістів у брехні. Але згодом підтримав Волца, наче нічого і не було. "Він хороша людина і зрозумів урок", – сказав тоді Трамп.

Тобто відреагував цілком у своєму стилі. Але за лаштунками він вагався.

Як ідеться в матеріалі NYT, Трамп був незадоволений висвітленням скандалу в пресі. Водночас йому не хотілося видатися тим, хто йде на поводу в журналістів. А також не хотілося "звільняти людей з вищих ешелонів влади так рано" – на початку свого другого терміну.

Цікаво, що президент США був розлючений не необережністю Волца, а тим, що Волц мав номер журналіста The Atlantic, якого додав до секретного чату. Джефрі Голдберга Трамп ненавидить.

26 березня Трамп обговорив ситуацію з Венсом, Віткоффом, очільницею апарату Білого дому та керівником персоналу Білого дому. Із самим Волцом була розмова у четвер.

Люди, близькі до Трампа, кажуть, що Волц зміг протриматися частково тому, що дехто в адміністрації все ще підтримує його, а також тому, що Трамп хотів уникнути порівнянь із хаотичним кадровим набором під час свого першого терміну, який мав найбільшу плинність топпомічників у будь-якій президентській адміністрації в сучасній історії,

– ідеться в статті.

Проте проблеми з Волцом почалися ще до скандалу з витоком секретних даних. Волц хотів війни з Іраном, через що посварився з Венсом. А ще він колишній чиновник адміністрації Джорджа Буша, тому в республіканців є питання, чи сумісний радник із зовнішньою політикою президента. Критики Волца поширюють ролик 2016 року, де той говорить "Зупиніть Трампа".

Кумедно, але під очільником Пентагону Гегсетом, який і злив секретні дані, крісло не хитається. Він міцно дружить з Венсом і Трампом.