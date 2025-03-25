Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Що сказав Трамп про скандал із Signal

Майк Волц є радником Трампа з національної безпеки. Але Трамп не засуджує його. Він вважає, що присутність сторонньої людини в закритому чаті ніяк не вплинула на військову операцію. Нагадаємо, посадовці обговорювали через Signal удари по Ємену.

Майк Волц засвоїв урок, і він хороша людина,

– висловився президент США.

На запитання про те, як журналіст Джеффрі Голдберг потрапив у секретний чат, Трамп відповів плутано. Мовляв, один з людей Волца мав номер Голдберга.

Трамп не втратив довіри до своєї команди. Ба більше, сказав, що це "єдиний збій за два місяці, та й те несерйозний".

Джерела ЗМІ стверджують, що Трамп і Волц обговорили інцидент, але Волц не виступав із заявами.

Цікаво! Деякі видання написали, що Волца можуть звільнити. Та 25 березня він говоритиме з "російськими колегами".

Коли лідера США вперше попросили прокоментувати скандал, він заявив, що нічого не знає про це. І розкритикував The Atlantic, назвавши його "журналом, який припиняє роботу".

У Білому домі та Пентагоні теж стверджують, що жодної чутливої інформації не було в переписці. Піт Гегсет, який був серед учасників чату, заперечує виток і лає журналіста.

Сам Джеффрі Голдберг спершу подумав, що чат фейковий і його репутації хочуть нашкодити. Та коли посадовці писали про Ємен, а паралельно з тим у країні лунали вибухи, стало ясно, що безпека у США залишає бажати кращого. Демократи шоковані цим і вимагають пояснень.