Ім'я Ілона Маска знову опинилося в центрі скандалу – цього разу через його можливий допуск до секретних військових планів США щодо потенційного конфлікту з Китаєм. Засновник SpaceX та Tesla, чиї компанії мають мільярдні контракти з Пентагоном, нібито мав брати участь у брифінгах, де обговорювалися стратегії США у випадку війни з Пекіном.

Проблема в тому, що Маск не є ані військовим чиновником, ані офіційним радником, а його тісні бізнес-зв'язки з Китаєм є надто показовими. Зокрема, завод Tesla в Шанхаї забезпечує значну частину половини глобальних постачань компанії, а сам Маск неодноразово висловлював проросійські та прокитайські погляди.

Детальніше про допуск Маска до секретних даних та його лояльність до Китаю у світлі можливої війни – у матеріалі 24 Каналу.

Як Ілон Маск опинився у центрі скандалу з Пентагоном

Минулого тижня у The New York Times з'явилася інформація про те, що бізнесмен Ілон Маск, а нині також очільник департаменту урядової ефективності DOGE, має відвідати Пентагон. Мета візиту – ознайомлення з брифінгом щодо військової стратегії США у разі війни з Китаєм. Новина спричинила хвилю запитань і викликала суперечки щодо його ролі в урядових справах.

За словами кількох американських посадовців, Маск повинен був отримати закритий брифінг, який містив детальну стратегію можливого конфлікту з Китаєм. Один зі співрозмовників підтвердив, що зустріч мала зосереджуватися саме на Китаї, але деталей не надав. Інший посадовець лише зазначив, що Маск точно прибуде до Пентагона у п’ятницю.

Після того як новина отримала широкий резонанс, з'явилися офіційні заяви, які спростовували припущення про військові плани. Президент Дональд Трамп заявив у соцмережах, що Китай взагалі не буде згаданий під час зустрічі:

Китай взагалі не буде згадуватися та обговорюватися,

– написав Трамп.

Тим часом представник Пентагону Шон Парнелл спочатку уникав коментарів, але потім виступив із заявою: "Міністерство оборони з радістю вітає Ілона Маска в Пентагоні. Його запросив міністр Гегсет, це лише ознайомчий візит".

Читайте також "Демократія має померти"․ Ким надихається Трамп і чому втілює ідеї темного філософа Ярвіна

Згодом Парнелл опублікував допис у соцмережі X, де жорстко відкинув публікацію The New York Times:

Це на 100% фейкові новини. Ілон Маск – патріот, і ми раді його візиту до Пентагону.

Міністр оборони Піт Гегсет також прокоментував подію в X пізно ввечері в четвер, зазначивши: "Це НЕ зустріч про "цілком секретні плани війни з Китаєм". Це неформальна зустріч про інновації, ефективність і розумніше виробництво. Буде чудово!"

Однак вже через деякий час видання The Wall Street Journal підтвердило, що Маск дійсно мав бути поінформований про військові плани щодо Китаю. Це лише додало питань про його роль у справах державного рівня. Маск – не лише один із найбагатших людей у світі, а й керівник компаній, які мають глибокі зв’язки з американським урядом. Його компанія SpaceX є ключовим підрядником Пентагону, а Tesla має значні фінансові інтереси в Китаї.

Водночас сам Маск не залишився осторонь. У своєму дописі в соцмережах він написав, що сподівається на "притягнення до відповідальності тих, хто зливає The New York Times неправдиву інформацію з Пентагону".

Важливо! Незалежно від того, про що саме говорили на зустрічі, ситуація підтвердила безпрецедентну роль Маска в адміністрації Трампа. Він має доступ до урядових структур найвищого рівня та отримує все більше повноважень. Ба більше, питання про його потенційний конфлікт інтересів залишається відкритим.



Чи підписував Трамп спеціальний дозвіл, що дозволяє Маску отримувати секретну інформацію, – досі невідомо. Однак зрозуміло одне: його вплив на урядові процеси зростає, і це викликає не менше питань, ніж самі військові плани.

Закрита зустріч у Пентагоні: чому Маск може бути зацікавлений в секретній інформації

З інформації американських медіа стає зрозумілим, що Ілон Маск, який регулярно кидається претензіями та образами в бік Європи та України зокрема, міг отримати доступ до секретного плану Пентагону щодо можливої війни з Китаєм.

За інформацією від офіційних осіб, зустріч із ним готували високопосадовці військового керівництва США, зокрема контр-адмірал Крістофер В. Грейді, виконувач обов'язків голови Об'єднаного комітету начальників штабів, та адмірал Самюель Дж. Папаро, керівник Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США. Вони мали представити Маску деталі стратегії Вашингтона у випадку збройного конфлікту з Китаєм.

Проведення зустрічі планувалося не в кабінеті міністра Гегсета, де зазвичай проходять неформальні дискусії про інновації, а в так званому "танку" – закритій конференц-залі Пентагону, що використовується для нарад вищого військового командування. Це свідчить про особливу важливість теми та рівень секретності обговорень.

Оперативні плани на випадок великомасштабних конфліктів, як-от війна з Китаєм, надзвичайно складні для розуміння без глибокого військового досвіду. Саме тому президенти зазвичай отримують лише загальний опис стратегій, а не конкретні деталі документів. Яку саме інформацію очікував почути Маск – невідомо.

Згідно з джерелами, знайомими з планами, пан Гегсет отримав частину брифінгу щодо можливого конфлікту з Китаєм минулого тижня, а ще одну частину – в середу. Однак залишається незрозумілим, чому Пентагон вирішив надавати Маску таку чутливу інформацію. Формально він не є частиною військового командування та не виконує роль офіційного радника Дональда Трампа у військових питаннях щодо Китаю.

Читайте також Хто вбив Кеннеді? Для чого Трамп розсекречує архіви головної загадки XX століття в Америці

Проте існує ймовірна причина, чому Маск міг бути зацікавлений у деталях військового плану. Якщо він та його команда з Департаменту ефективності уряду (DOGE) прагнуть скоротити військовий бюджет, їм потрібно розуміти, на які системи озброєнь робить ставку Пентагон у потенційному конфлікті. Наприклад, значне скорочення витрат на авіаносці могло б заощадити мільярди доларів, які можна було б спрямувати на розробку дронів чи інших передових технологій. Однак, якщо стратегія війни США передбачає використання авіаносців у несподіваний для Китаю спосіб, скорочення їхнього виробництва може серйозно послабити оборонний потенціал країни.

Підготовка до можливої війни з Китаєм протягом десятиліть є пріоритетом для Пентагону, задовго до того, як ймовірний конфлікт став очевидною загрозою для Конгресу. Американські ВПС, ВМС, Космічні війська, а також Морська піхота та Армія збудували свої стратегії з урахуванням потенційного протистояння з Пекіном.

Критики вважають, що військове командування США робить занадто великий акцент на дорогих системах, як-от винищувачі та авіаносці, замість того щоб інвестувати в середньорівневі дрони чи прибережну оборону. Однак для того, щоб Маск міг оцінити можливі зміни у витратах Пентагону, йому необхідно знати, як саме планується використання тих чи інших військових технологій.

Варто зазначити, що Маск уже закликав Пентагон припинити закупівлю деяких надто дорогих систем, як-от винищувачі F-35, які виробляє його конкурент у сфері космічних запусків – Lockheed Martin. На ці літаки щорічно витрачається понад 12 мільярдів доларів, і їхнє майбутнє в арсеналі американських ВПС залишається дискусійним питанням.

Що це означає для Маска

Зустріч Ілона Маска з високопосадовцями Пентагону викликала хвилю запитань серед експертів з етики. Його розгалужені бізнес-інтереси, зокрема в космічній сфері, роблять будь-який доступ до стратегічних військових секретів США надзвичайно чутливим питанням.

За словами офіційних осіб, нещодавні зміни у військових планах США щодо Китаю зосереджені на модернізації захисту від потенційних атак у космосі . Китай уже має на озброєнні системи, здатні атакувати американські супутники, що робить космічну оборону одним з основних напрямків військового планування.

. Китай уже має на озброєнні системи, здатні атакувати американські супутники, що робить космічну оборону одним з основних напрямків військового планування. Маск, чия компанія SpaceX керує мережею супутників Starlink, може мати особистий інтерес у тому, щоб дізнатися, наскільки ефективно США зможуть захистити його інфраструктуру у випадку війни з Китаєм. Starlink вважається більш стійким до атак, ніж традиційні супутникові системи, але наскільки – це вже питання, на яке Маск міг сподіватися отримати відповідь на закритій зустрічі.

Крім того, доступ до подібних секретних обговорень – це неоціненна можливість для будь-якого оборонного підрядника. SpaceX вже має низку контрактів із Пентагоном, але розуміння того, які технології військові потребуватимуть у майбутньому, могло б дати компанії Маска суттєву конкурентну перевагу.

Зазвичай оборонні підрядники отримують обмежений доступ до певних військових документів лише після затвердження стратегічних планів. Однак такий привілейований доступ, який міг отримати Маск, є безпрецедентним для індивідуального бізнесмена.

Маск на брифінгу з військового планування? Надання ексклюзивного доступу генеральному директору оборонної компанії виглядає як явний конфлікт інтересів і може стати підставою для оскарження контрактів,

– наводить The New York Times слова Тодда Гаррісона, експерта з оборонної стратегії в American Enterprise Institute.

SpaceX уже отримує мільярдні замовлення від Пентагону та американських розвідувальних агентств на створення нових військових супутникових мереж для протидії загрозам з боку Китаю, що зростають. Компанія Маска регулярно здійснює запуски військових супутників на своїх ракетах Falcon 9 з баз у Флориді та Каліфорнії. Окремо SpaceX отримує сотні мільйонів доларів за забезпечення військових зв'язком через мережу Starlink, яка вже стала основною інфраструктурою для передачі даних американськими військовими по всьому світу.



У 2024 році компанія отримала контракти ВПС США на суму близько 1,6 мільярда доларів, і ця сума не охоплює секретних витрат Національного управління розвідки, яке замовило у SpaceX нову систему супутникового спостереження для стеження за Китаєм, Росією та іншими загрозами.

Що таке "Золотий купол" Ще одним аспектом можливої співпраці Маска з Пентагоном є амбітний оборонний проєкт, ініційований Дональдом Трампом. Президент запропонував створити



Загрози з боку Китаю, зокрема гіперзвукові ракети, крилаті ракети та ядерні озброєння, стали головною причиною, чому Трамп нещодавно підписав виконавчий указ, яким доручив Пентагону почати роботу над Golden Dome. Питання в тому, чи матиме SpaceX роль у цьому проєкті, і якщо так – чи був доступ Маска до секретних військових планів лише збігом, чи це вже частина більш масштабної співпраці. Ще одним аспектом можливої співпраці Маска з Пентагоном є амбітний оборонний проєкт, ініційований Дональдом Трампом. Президент запропонував створити "Золотий купол" (Golden Dome) – систему космічної протиракетної оборони, яка нагадує програму "Зоряні війни" (Star Wars), розпочату ще за президентства Рональда Рейгана, але так і не реалізовану.Загрози з боку Китаю, зокрема гіперзвукові ракети, крилаті ракети та ядерні озброєння, стали головною причиною, чому Трамп нещодавно підписав виконавчий указ, яким доручив Пентагону почати роботу над Golden Dome. Питання в тому, чи матиме SpaceX роль у цьому проєкті, і якщо так – чи був доступ Маска до секретних військових планів лише збігом, чи це вже частина більш масштабної співпраці. Розробка першої фази проєкту Golden Dome обійдеться в десятки мільярдів доларів. Це може стати великою бізнес-можливістю для SpaceX, яка вже постачає ракети, супутники та системи зв’язку, необхідні для реалізації цієї програми. Але водночас Маск опинився під пильним контролем Пентагону. Минулого року інспектор міністерства оборони розпочав розслідування щодо дотримання ним правил топсекретного допуску. Причина – скарги співробітників SpaceX, які заявили, що Маск та інші керівники компанії не належним чином повідомляли про контакти з іноземними лідерами.

До теми "Золотий купол", який накриє усі США: CNN оцінило, наскільки реалістичною є Трампова мрія

Лояльність Маска до Китаю

Значення SpaceX для Пентагону настільки велике, що китайський уряд вже вважає компанію "частиною військової машини США". Наприклад, у 2023 році китайський військовий університет опублікував дослідження під назвою "Мілітаризація Starlink і її вплив на глобальну стратегічну стабільність".

Водночас Маск має тісні економічні зв’язки з Китаєм. Його компанія Tesla покладається на завод у Шанхаї, який відкрився у 2019 році з особливого дозволу китайського уряду. Він став важливим виробничим хабом для Tesla, забезпечуючи понад половину глобальних постачань. У 2023 році компанія заявила про кредитну угоду на 2,8 мільярда доларів із китайськими банками для фінансування виробництва.

Публічно Маск уникає критики китайської влади. У 2022 році він навіть написав колонку для журналу Китайського управління кіберпростору, яке відповідає за цензуру в країні.

Того ж року в інтерв’ю Financial Times він запропонував зробити Тайвань "спеціальною адміністративною зоною Китаю", що викликало обурення серед тайванських політиків. Він також зазначив, що Пекін вимагав від нього гарантій, що Starlink не буде продаватися в Китаї. У 2023 році, виступаючи на техноконференції, Маск назвав Тайвань "невіддільною частиною Китаю", порівнявши його статус із Гаваями для США. Такі заяви збігаються з його риторикою щодо російсько-української війни.

На платформі X Маск регулярно вихваляє Китай, називаючи країну світовим лідером у сфері електромобілів, сонячної енергетики та космічних досліджень. Маск також передбачав "неминучий" альянс Китаю та Росії. Тож основне питання: чи може людина з такими бізнес-зв'язками з Китаєм отримувати доступ до найсекретніших військових планів США.