Адміністрація Трампа наказала військовим передбачити фінансування "Золотого Купола" в бюджетних прогнозах на 2026 – 2030 роки. Однак, сама система залишається лише ідеєю, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Місія нездійсненна та ще й невигідна

За словами джерел, наразі "Золотий купол" – це просто концепція. Тому важко оцінити майбутню вартість проєкту. Хоча очевидно, що будівництво та обслуговування такої системи обійдеться у мільярди доларів.

Трамп неодноразово наполягав на тому, що США потрібна система протиракетної оборони, подібна до "Залізного Купола" Ізраїлю, але масштаби цих систем абсолютно різні.

Ізраїльський "Залізний Купол" захищає населені райони від загроз малої дальності на території, що за розміром дорівнює американському штату Нью-Джерсі. Трамп же хоче космічну систему ПРО, здатну захистити всю територію США від сучасних балістичних і гіперзвукових ракет.

Попри це, Трамп видав указ у перший тиждень свого президентства, наказавши міністру оборони Піту Хегсету подати план розробки та реалізації новітнього ракетного щита до 28 березня.

Високопоставлений чиновник Пентагону підтвердив, що робота над цим питанням триває.

Відставний контр-адмірал Марк Монтгомері вважає, що створення подібної системи може зайняти 7 – 10 років, але навіть тоді вона матиме значні обмеження та, ймовірно, зможе захищати лише ключові федеральні будівлі та великі міста.

Наразі система протиракетної оборони США розрахована лише на нейтралізацію одиничних ракет від таких країн, як Північна Корея чи Іран. Проте Трамп вимагає більш амбітного підходу – системи, яка зможе перехоплювати ракети у момент запуску.

Для цього потрібно тисячі перехоплювачів у космосі, за оцінками Американського фізичного товариства (APS). Наприклад, щоб зупинити 10 міжконтинентальних ракет Північної Кореї, знадобиться приблизно 16 000 перехоплювачів.

Якщо США витратить мільярди на "Золотий Купол", її противники, зокрема Росія та Китай, відповідатимуть збільшенням власного ракетного потенціалу.

Також постане питання стратегічної стабільності. Якщо США отримає перевагу, інші країни можуть вважати це загрозою та діяти на випередження.

"Стратегічно це не має сенсу. Технічно це не має сенсу. Економічно це не має сенсу", — резюмував Джон Тірні, директор Центру контролю над озброєннями та нерозповсюдження.