Експериментальна версія літака вже проходить випробування протягом 5 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа у Білому домі, The Aviationist та Axios.

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Що відомо про американський винищувач нового покоління

За словами Трампа, цей літак буде безпрецедентним за своєю швидкістю та маневреністю, не маючи аналогів у світі.

Президент також розповів, що експериментальна версія F-47 проходила секретні випробування протягом останніх п’яти років.

F-47 буде найдосконалішим, найпотужнішим, найсмертоноснішим літаком з усіх коли-небудь побудованих. Ми впевнені, експериментальна версія літака значно перевершує можливості будь-якої іншої нації. Це нова технологія, він не літатиме сам. Він практично не помітний і має безпрецедентну потужність,

– наголосив Трамп.

Він також зазначив, що саме Boeing отримала контракт на створення F-47 за підсумками "жорсткого та ретельного" конкурсу, в якому брали участь провідні аерокосмічні компанії. Це чудова новина для компанії, яка останнім часом втрачає позиції на ринку.

Очікується, що вартість нових винищувачів буде близько 300 мільйонів доларів за літак.

Пентагон укладе контракт з Boeing за програмою Next Generation Air Dominance, інвестувавши в розробку та виробництво літака понад 20 мільярдів доларів.

Трамп зазначив, що генерали обрали число 47, назвавши його "гарним", ймовірно, маючи на увазі, що він 47-й президент США.