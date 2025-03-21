Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков. За його словами, український ВПК розвивається та масштабується під послідовними ударами з боку Росії. І це дійсно фантастика. Але більше інформації не варто надавати, щоб не допомагати ворогу. Загалом, очевидно, що ракета "Нептун" була кардинально перероблена.

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Україна має унікальне досягнення

Як наголосив Катков, ще давніше було відомо, що "Нептун" почав бити по наземних цілях. Для цього потрібно було переробити систему наведення ракети. Попасти в ціль у відкритому морі і на суходолі – це дві величезні різниці.

Одна справа – летіти над морем, де рівна поверхня; де не глушать супутникову навігацію; де не треба маневрувати. Ракети наближається до корабля, робить "гірку" і ловить його радіолокаційною головкою. Інша справа – забезпечити політ ракети по суходолу. Тут і обхід рельєфу, і активне маневрування за всіма площинами, щоб ракета в умовах, коли немає супутникової навігації, знаходила ціль. Та ще й на кінцевому етапі,

– розповів Катков.

Наступне завдання – збільшення дальності. Все зростало поступово. З самого початку говорили про 280 кілометрів. Потім були дані про ціль, яку вдалося уразити на відстані 400 кілометрів.

Зверніть увагу! На початку повномасштабної війни саме протикорабельний "Нептун" потопив ворожий крейсер "Москва".

А тепер вже йдеться про 1000 кілометрів. І це не просто збільшення дальності ураження. Тут закладена колосальна робота.

Це вже нова переробка ракети. Доволі складний етап робіт, але й він досягнутий. Про це вже офіційно можна говорити на основі того, що президент казав. Тут не питання в тому: "А чому раніше цього не зробили?". Не робили, бо це важко. Країни, які мають власні крилаті ракети на 1000 кілометрів, можна на пальцях перерахувати, – пояснив Катков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна застосувала ракету "Довгий Нептун". За його словами, потрібно виробляти ще більше ракет та дронів.