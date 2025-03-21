Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков. По его словам, украинский ВПК развивается и масштабируется под последовательными ударами со стороны России. И это действительно фантастика. Но больше информации не стоит предоставлять, чтобы не помогать врагу. В общем, очевидно, что ракета "Нептун" была кардинально переработана.

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Украина имеет уникальное достижение

Как отметил Катков, еще раньше было известно, что "Нептун" начал бить по наземным целям. Для этого нужно было переделать систему наведения ракеты. Попасть в цель в открытом море и на суше – это две огромные разницы.

Одно дело – лететь над морем, где ровная поверхность; где не глушат спутниковую навигацию; где не надо маневрировать. Ракеты приближается к кораблю, делает "горку" и ловит его радиолокационной головкой. Другое дело – обеспечить полет ракеты по суше. Тут и обход рельефа, и активное маневрирование по всем плоскостям, чтобы ракета в условиях, когда нет спутниковой навигации, находила цель. Да еще и на конечном этапе,

– рассказал Катков.

Следующая задача – увеличение дальности. Все росло постепенно. С самого начала говорили о 280 километрах. Затем были данные о цели, которую удалось поразить на расстоянии 400 километров.

Обратите внимание! В начале полномасштабной войны именно противокорабельный "Нептун" потопил вражеский крейсер "Москва".

А теперь уже речь идет о 1000 километров. И это не просто увеличение дальности поражения. Тут заложена колоссальная работа.

Это уже новая переработка ракеты. Довольно сложный этап работ, но и он достигнут. Об этом уже официально можно говорить на основе того, что президент говорил. Тут не вопрос в том: "А почему раньше этого не сделали?". Не делали, потому что это трудно. Страны, которые имеют собственные крылатые ракеты на 1000 километров, можно на пальцах пересчитать, – объяснил Катков.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракету "Длинный Нептун". По его словам, нужно производить еще больше ракет и дронов.