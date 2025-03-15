Ночью 14 марта в Туапсе произошел прилет в нефтеперерабатывающий завод. В сети утверждают, что, кроме дронов, "хлопок" на этом объекте устроил и новейший украинский "длинный Нептун", передает 24 Канал.

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Что известно о "длинном Нептуне"

Из заявления президента Зеленского следует, что Украина уже использовала "длинный Нептун" для ударов по наземным целям в России.

Вероятное применение "длинного Нептуна": смотрите видео

О том факте, что Украина работает над "длинным "Нептуном" стало известно еще в конце 2023 года, когда заместитель главы оборонного ведомства Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк без деталей отметил, что продолжается работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун", тогда же она и получила неофициальное обозначение "длинного "Нептуна".