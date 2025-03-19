17 марта 2025 года официально стало известно, что Украина имеет дальнобойные крылатые ракеты под предварительным названием "Длинный Нептун", которые сопоставимы с российскими аналогами Х-101, "Калибр" или "Искандер-К". Более того – они уже прошли успешные боевые испытания.

Подробнее о новой украинской ракете с "длинной рукой" – читайте в материале 24 Канала.

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Пуск "Длинного Нептуна" на НПЗ в Туапсе

В ночь на 14 марта к НПЗ в городе Туапсе Краснодарского края России "что-то" прилетело и вызвало серию взрывов и большой пожар, ставший новой визитной карточкой этого российского курорта. Эффектные кадры пожара, который не прекращался несколько дней, стали вирусными и показали, что Украина все же имеет нужные "карты" на руках. Впрочем, какие именно – определенное время было неизвестно.

Сначала писали, что это сделали дроны неустановленной модификации (точнее – их обломки, потому что в России "все и всегда" сбивают, а ущерб на миллиарды рублей делают именно "обломки"). Но через несколько часов президент Зеленский в своем вечернем обращении к нации 15 марта рассказал, что именно прилетело на головы оккупантам:

Сегодня были доклады по нашей ракетной программе. Есть существенные результаты: "Длинный Нептун" прошел испытания и успешное боевое применение. Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности.

17 марта Зеленский снова говорил о "Длинном Нептуне" и особо подчеркнул важность этого проекта. По его словам, Украина развивает такую линейку дальнобойных средств, что поможет гарантировать безопасность нашего государства.

"Сегодня же докладывали (на Ставке – 24 Канал) относительно применения украинских ракет – "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений", – подчеркнул президент.

Президент Украины подтвердил, что тысячу километров до военной цели россиян в Краснодарском крае преодолела новая ракета отечественного производства.

Как не сложно догадаться из названия, это модернизация уже хорошо известного всем "Нептуна" – противокорабельной крылатой ракеты, которая весной 2022 года отправила на дно флагман российского Черноморского флота крейсер "Москва".



Впрочем, модернизация, можно сказать, кардинальная, ведь снаряд существенно (втрое) увеличил свою дальность и не потерял при этом точности. И доказательства этого разлетелись по всей сети интернет.

Похоже, новый "Нептун" сильно напугал россиян. Как заявил представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук, кораблей оккупантов нет в Черном море уже несколько дней.

"Трусость российского флота можно объяснить одним – "влиянием" украинской крылатой ракеты "Нептун", новая версия которой может поражать цели на расстоянии 1000 километров", – убеждает военный.



Что же известно о "Длинном "Нептуне"

На самом деле – не так и много, ведь это новая разработка, более того, в условиях войны такая секретность абсолютно оправдана. Мы знаем, что базовый "Нептун" разрабатывали в киевском КБ "Луч", его дальность составляла 280 километров, а после первой модернизации – 400 километров.

Сейчас новый "Длинный Нептун" пролетел уже на почти 1000 километров, чтобы поразить российский НПЗ в городе Туапсе.

По прямой траектории к цели – это примерно 450 километров от линии фронта, но сомнительно, чтобы экспериментальный ракетный комплекс тянули на линию боевого соприкосновения и подвергали ударам дронами или ракетами.

Логично, что удар был нанесен с украинского тыла – для этого подходит Одесская область. Также сомнительно, что ракета летела над Крымом, где у россиян до сих пор стоит плотное прикрытие ПВО/ПРО. То есть, скорее всего, ракета летела морем и маневрировала, то есть преодолела значительно больший путь, чем по прямой. Эти предположения и дают основания говорить о ракете с дальностью в 1000 километров.



Примерный путь "Длинного "Нептуна" в ночном украинском небе 15 марта 2025 года

И все это указывает на то, что отныне Украина имеет полноценный аналог российских ракет Х-101, "Калибр" или "Искандер-К".

Новинка времен полномасштабного вторжения

О том, что Украина работает над "Нептуном" в версии XXL, стало известно в конце 2023 года, когда первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк "обмолвился", что продолжается работа над новой модификацией ракеты для комплекса "Нептун".

Тогда ее полушутя начали называть "длинным "Нептуном", очевидно подражая довольно удачным сетевым шуткам о "толстой" (ATACMS) и "квадратной ракете" (Taurus).

Ракеты семейства "Нептун" стартуют с пусковых установок УСПУ-360. Также в состав комплекса входят транспортно-заряжающие машины ТЗМ-360, транспортные машины ТМ-360 и подвижной командный пункт дивизиона ПКП-360.

Индекс "360" – это кодовое название "Нептуна", официальное название РК-360МЦ "Нептун". Поэтому можно предположить, что "Длинный Нептун" использует ту же инфраструктуру. Также напомним, что длина "базового" "Нептуна" – 5 метров и 50 сантиметров.



Запуск "Нептуна" / Фото Defence Express

Какие параметры "Длинного Нептуна" – неизвестно, но предполагаем, что должны быть сопоставимы, а вот отличаться должна начинка – и существенно.

При этом ракета явно имеет очень мощную в несколько сотен килограммов боевую часть (первые обновленные модернизации, которые летели на 400 километров, имели 350 килограммов боевой части, их тестировали в 2024-м году по целям в оккупированном Крыму и Ейске).



Пусковые установки для "Нептуна" / Фото Defence Express

Это доказывает само видео поражения НПЗ в Туапсе. На нем слышим сначала характерный звук реактивного двигателя и дальше видим мощный взрыв и сильную звуковую волну. Важно, что "бахнуло" сразу все. То есть ракета имеет солидную проникающую способность и ударила по резервуару так, что детонация произошла сразу.

Атака на военную цель россиян в Туапсе была комбинированной – "Длинный Нептун" сопровождали также наши дроны. Судя по всему, ракета была одна, а БПЛА вызвали огонь на себя и отвлекли внимание российского ПВО/ПРО. Таким образом, можно констатировать, что российское ПВО было прорвано "малой кровью" и на "Длинный "Нептун" у врага аргументов не нашлось.

"Длинный Нептун" – возможные характеристики

тип – крылатая ракета,

класс – "поверхность – поверхность",

дальность – 1000 километров,

вес боевой части – более 350 килограммов,

двигатель – реактивный,

период разработки – 2023-2025 годы,

цена – неизвестна,

количество – будет увеличено.

Часто "Нептун" сравнивают с ракетами "Томагавк" или Storm Shadow, которые стоят около 4,5 миллиона долларов за единицу. Украинская ракета, по моим подсчетам, значительно дешевле – примерно 1,5 миллиона долларов,

– отметил Анатолий Храпчинский, производитель средств РЭБ и бывший офицер воздушных сил.

"Карты" на руках в виде "Длинных Нептунов"

Говоря о количестве ракет "Длинный "Нептун", президент Зеленский отметил, что оно пока недостаточно, но должно быть увеличено. Главное, что Украина сейчас имеет для этого все ресурсы. Также наше государство имеет поддержку европейских союзников.

Нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами. Украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров – прежде всего в Европе – это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте. Альтернативы этому нет,

– президент Зеленский определяет вектор развития оборонного производства 17 марта 2025 года.

Таким образом, можем надеяться на увеличение количества украинских ракет, которые смогут поражать цели на дальности в 1000 километров, то есть потенциально угрожать не только НПЗ на Кубани, но и военным целям в условной Москве и другим объектам в европейской части России.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец предположил, что если прогнозные характеристики "Длинного Нептуна" соответствуют действительности, то "это способно существенно повлиять на баланс и расстановку сил в этой войне".

Особенно то, что, по оценкам ряда экспертов, Украина уже в этом году получит возможность производить от 30 до 60 этих ракет в месяц,

– подчеркнул он.

Это и есть те самые "карты", о которых говорил в Овальном кабинете в Белом доме американский президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, убеждая, что их у нас нет. Да, пусть "карт" нет, но мы их точно используем, если будет такая потребность.