17 березня 2025 року офіційно стало відомо, що Україна має далекобійні крилаті ракети під попередньою назвою "Довгий Нептун", які зіставні з російськими аналогами Х-101, "Калібр" чи "Іскандер-К". Ба більше – вони вже пройшли успішні бойові випробування.

Детальніше про нову українську ракету з "довгою рукою" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Пуск "Довгого Нептуна" на НПЗ в Туапсе

У ніч проти 14 березня до НПЗ в місті Туапсе Краснодарського краю Росії "щось" прилетіло та спричинило серію вибухів і велику пожежу, що стала новою візитівкою цього російського курорту. Ефектні кадри пожежі, що не припинялася кілька днів, стали вірусними та показали, що Україна все ж має потрібні "карти" на руках. Утім, які самі – певний час було невідомо.

Спершу писали, що це зробили дрони невстановленої модифікації (точніше – їхні уламки, бо в Росії "все й завжди" збивають, а шкоди на мільярди рублів роблять саме "уламки"). Та за кілька годин президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні до нації 15 березня розповів, що саме прилетіло на голови окупантам:

Сьогодні були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати: "Довгий Нептун" пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів. Дякую нашим українським розробникам, виробникам і військовим. Продовжуємо працювати заради гарантування української безпеки.

17 березня Зеленський знову говорив про "Довгий Нептун" і особливо підкреслив важливість цього проєкту. За його словами, Україна розвиває таку лінійку далекобійних засобів, що допоможе гарантувати безпеку нашої держави.

"Сьогодні ж доповідали (на Ставці – 24 Канал) щодо застосування українських ракет – "Довгого Нептуна". Можна сказати, задоволені результатами уражень", – наголосив президент.

Президент України підтвердив, що тисячу кілометрів до воєнної цілі росіян в Краснодарському краї подолала нова ракета вітчизняного виробництва.

Як не складно здогадатися з назви, це модернізація вже добре відомого всім "Нептуна" – протикорабельної крилатої ракети, що навесні 2022 року пустила на дно флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва".



Утім, модернізація, можна сказати, докорінна, адже снаряд суттєво (втричі) збільшив свою дальність і не втратив при цьому точності. І докази цього розлетілися всією мережею інтернет.

Схоже, новий "Нептун" добряче налякав росіян. Як заявив речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, кораблів окупантів немає в Чорному морі вже декілька днів.

"Боягузливість російського флоту можна пояснити одним – "впливом" української крилатої ракети "Нептун", нова версія якої може вражати цілі на відстані 1000 кілометрів", – переконує військовий.



Що ж відомо про "Довгий "Нептун"

Насправді – не так і багато, адже це нова розробка, ба більше, в умовах війни така секретність абсолютно виправдана. Ми знаємо, що базовий "Нептун" розробляли в київському КБ "Луч", його дальність складала 280 кілометрів, а після першої модернізації – 400 кілометрів.

Зараз новий "Довгий Нептун" пролетів вже на майже 1000 кілометрів, щоб уразити російський НПЗ в місті Туапсе.

По прямій траєкторії до цілі – це приблизно 450 кілометрів від лінії фронту, утім сумнівно, щоб експериментальний ракетний комплекс тягнули на лінію бойового зіткнення та наражали на удари дронами чи ракетами.

Логічно, що удар було завдано з українського тилу – для цього підходить Одеська область. Також сумнівно, що ракета летіла над Кримом, де в росіян досі стоїть щільне прикриття ППО/ПРО. Тобто, швидше за все, ракета летіла морем і маневрувала, тобто здолала значно більший шлях, аніж по прямій. Ці припущення й дають підстави говорити про ракету з дальністю в 1000 кілометрів.



Приблизний шлях "Довгого "Нептуна" в нічному українському небі 15 березня 2025 року

І все це вказує на те, що відтепер Україна має повноцінний аналог російських ракет Х-101, "Калібр" чи "Іскандер-К".

Новинка часів повномасштабного вторгнення

Про те, що Україна працює над "Нептуном" у версії XXL, стало відомо наприкінці 2023 року, коли перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк "обмовився", що триває робота над новою модифікацією ракети для комплексу "Нептун".

Тоді її напівжартома почали називати "довгим "Нептуном", вочевидь наслідуючи доволі вдалі мережеві жарти про "товсту" (ATACMS) і "квадратну ракету" (Taurus).

Ракети родини "Нептун" стартують з пускових установок УСПУ-360. Також до складу комплексу входять транспортно-заряджальні машини ТЗМ-360, транспортні машини ТМ-360 і рухомий командний пункт дивізіону РКП-360.

Індекс "360" – це кодова назва "Нептуна", офіційна назва РК-360МЦ "Нептун". Тому можна припустити, що "Довгий Нептун" використовує ту саму інфраструктуру. Також нагадаємо, що довжина "базового" "Нептуна" – 5 метрів і 50 сантиметрів.



Запуск "Нептуна" / Фото Defence Express

Які параметри "Довгого Нептуна" – невідомо, але припускаємо, що мають бути зіставними, натомість відрізнятися має начинка – і суттєво.

При цьому ракета вочевидь має дуже потужну в кілька сотень кілограмів бойову частину (перші оновлені модернізації, що летіли на 400 кілометрів, мали 350 кілограмів бойової частини, їх тестували у 2024-му році по цілях в окупованому Криму та Єйську).



Пускові установки для "Нептуна" / Фото Defence Express

Це доводить саме відео ураження НПЗ в Туапсе. На ньому чуємо спершу характерний звук реактивного двигуна і далі бачимо потужний вибух і сильну звукову хвилю. Важливо, що "бахнуло" одразу все. Тобто ракета має солідну проникну здатність і вгатила по резервуару так, що детонація відбулася одразу.

Атака на воєнну ціль росіян в Туапсе була комбінованою – "Довгий Нептун" супроводжували також наші дрони. Судячи з усього, ракета була одна, а БпЛА викликали вогонь на себе та відвертали увагу російського ППО/ПРО. Отже, можна констатувати, що російське ППО було прорвано "малою кров'ю" і на "Довгий "Нептун" у ворога аргументів не знайшлося.

"Довгий Нептун" – можливі характеристики

тип – крилата ракета,

клас – "поверхня – поверхня",

дальність – 1000 кілометрів,

вага бойової частини – понад 350 кілограмів,

двигун – реактивний,

період розробки – 2023-2025 роки,

ціна – невідома,

кількість – буде збільшена.

Часто "Нептун" порівнюють із ракетами "Томагавк" чи Storm Shadow, які коштують близько 4,5 мільйона доларів за одиницю. Українська ракета, за моїми підрахунками, значно дешевша – приблизно 1,5 мільйона доларів,

– зазначив Анатолій Храпчинський, виробник засобів РЕБ та колишній офіцер повітряних сил.

"Карти" на руках у вигляді "Довгих Нептунів"

Говорячи про кількість ракет "Довгий "Нептун", президент Зеленський зазначив, що вона наразі недостатня, але має бути збільшена. Головне, що Україна наразі має для цього всі ресурси. Також наша держава має підтримку європейських союзників.

Потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів – передусім у Європі – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає,

– президент Зеленський визначає вектор розвитку оборонного виробництва 17 березня 2025 року.

Отже, можемо сподіватися на збільшення кількості українських ракет, які зможуть уражати цілі на дальності в 1000 кілометрів, тобто потенційно загрожувати не лише НПЗ на Кубані, але й воєнним цілям в умовній Москві та іншим об'єктам в європейській частині Росії.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець припустив, що якщо прогнозні характеристики "Довгого Нептуна" відповідають дійсності, то "це здатно суттєво вплинути на баланс і розстановку сил у цій війні".

Особливо те, що, за оцінками низки експертів, Україна вже у цьому році отримає можливість виготовляти від 30 до 60 цих ракет на місяць,

– наголосив він.

Це і є ті самі "карти", про які говорив в Овальному кабінеті в Білому домі американський президент Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, переконуючи, що їх у нас немає. Так, нехай "карт" немає, але ми їх точно використаємо, якщо буде така потреба.