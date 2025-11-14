Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про застосування "Довгих Нептунів"?

Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ та вже кілька доповідей командувача Повітряних сил.

Цієї ночі українські воїни успішно застосували "Довгі Нептуни" по визначених цілях на російській території. За словами президента, це стало "цілком справедливою відповіддю на триваючий російський терор".

Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати,

– наголосив Зеленський.

Довідка. Можливі характеристики "Довгого Нептуна" свідчать, що це крилата ракета класу "поверхня – поверхня" з орієнтовною дальністю ураження до 1000 кілометрів. Ймовірно, вона обладнана реактивним двигуном і має бойову частину вагою понад 350 кілограмів. За попередніми оцінками, її розробка тривала у 2023 – 2025 роках.

Нагадаємо, про те, що Україна має далекобійні крилаті ракети під попередньою назвою "Довгий Нептун" офіційно стало відомо 17 березня 2025 року.