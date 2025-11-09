"Фламінго" долає відстань у 3000 кілометрів, летить зі швидкістю 900 кілометрів на годину та переносить вибухівку вагою понад тонну. Цю ракету вже застосовують для ударів вглиб Росії, передає 24 Канал із посиланням на The Independent.

Чим "Фламінго" краще за "Томагавк"?

Українська ракета оснащена ракетним двигуном і турбореактивним двигуном радянських часів, який прикручено зверху. Деякі з цих двигунів буквально викопали зі сміттєзвалищ.

Вона має удвічі більшу дальність, ніж американський "Томагавк", несе удвічі більший заряд вибухівки і коштує приблизно стільки ж. Але головна перевага – цю ракету Україна може використовувати самостійно, без жодних обмежень від союзників.

Довідка: Велика Британія та Франція тривалий час обмежували використання своїх ракет Storm Shadow, дозволяючи бити ними по російських цілях лише на території України. США також встановлювали обмеження на удари ракетами ATACMS по території Росії. Наразі Вашингтон досі не дозволив Києву використання "Томагавків", які Європа готова була оплатити.

"Фламінго" Київ може запускати по будь-якій цілі, яку вважатиме за потрібне.

Через невизначеність із постачанням західної зброї Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер виробляє близько 60% озброєнь самостійно.

Крім ракет "Фламінго", Fire Point виготовляє дрони FP1 і FP2 типу "Шахед" меншої дальності.

FP1 вже неодноразово використовували для атак навіть у районі Москви. FP2, що мають бойову частину 150 кілограмів, іноді плутають з американськими ракетами через потужність вибуху. Їхня перевага – дешевизна й швидкість виготовлення: крила друкують за кілька годин, а корпус формують за 30 хвилин із пластику та вуглецевих волокон.

Дрони склеюють за допомогою карбонових принтерів, оснащують двигунами від газонокосарок і використовують навігаційні системи з відкритим кодом. На електроніці не економлять – вона має витримувати російські системи радіоперешкод.

FP1 і FP2 коштують близько 50 тисяч доларів за одиницю. Для порівняння, нові російські "Шахеди" можуть коштувати від 80 до 250 тисяч доларів. Для України цінова конкуренція – критично важлива. ЄС, головний союзник Києва, має економіку у 9 разів більшу, ніж російська, і вчетверо більші фінансові можливості. Союзники можуть перевершити Росію витратами, але поки що цього не зробили.

Скільки разів Україна била "Фламінго" по Росії?