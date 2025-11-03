Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

Яку зброю виробляє Україна?

Зеленський заявив, що Україна демонструє непогані результати у виробництві власних ракет і вже застосовує деякі з них, зокрема "Фламінго" та "Рута".

Я вам не скажу, яку кількість. Очікуємо, як я і казав, масового виробництва до кінця цього року,

– зазначив президент.

Він також повідомив, що Україна має ракети "Нептун", однак не буде розкривати кількість, яку вже застосовано.

За словами Зеленського, наразі використовуються різні варіанти "Нептуна": звичайний, який уже випускається масово, та "довгий" варіант, який також показує хороші результати.

Що відомо про ракети "Фламінго"?