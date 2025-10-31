Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Володимира Зеленського для Le Figaro.

Що сказав Зеленський про ракету "Фламінго"?

Володимир Зеленський заявив, що Україна застосовувала ракети "Фламінго" в реальних операціях вже 9 разів, і вона довела свою ефективність.

У виданні наголошують, що "Фламінго" вважається найкращою українською ракетою, хоча її виробник Fire Point "викликає стільки ж похвал, скільки й питань".

Журналісти пишуть, що боєголовка ракети вдвічі потужніша за американську ракету Tomahawk, у якої це приблизно 450 кілограмів вибухівки. Також ракета "Фламінго" створена без західного фінансування чи офіційних ліцензій – лише завдяки ініціативі українських розробників.

Le Figaro зазначає, що це демонструє здатність України імпровізувати та виробляти складну зброю навіть у стані війни. Ба більше, журналісти наголошують, що ця ракета може стати Game Changer, тобто такою, що може "змінити правила гри" у війні.

Вона дозволяє Україні атакувати військові об’єкти, склади та авіабази далеко за лінією фронту без участі західних ракет типу Storm Shadow чи ATACMS. Один із військових експертів зазначив, що "Фламінго" – це "перша по-справжньому стратегічна зброя українського виробництва",

– йдеться у матеріалі видання.

Окрім того, зазначається, що зараз в Україні обговорюють питання виготовлення балістичних ракет.

Сам Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, що разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки визначив пріоритетні цілі для "далекобійних санкцій" щодо Росії на найближчий час.

До речі, офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук припустив в етері 24 Каналу, що ракета "Фламінго" могла уразити 6 вересня інфраструктуру російського підприємства "Завод імені Свердлова" у місті Дзержинськ. Тоді там сталися численні вибухи та пожежі.

Що ще відомо про застосування "Фламінго" по Росії?