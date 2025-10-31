Колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів в етері 24 Каналу, що Росія давно виробляє ракети, які порушують міжнародні домовленості щодо відстані роботи та певних бойових характеристик. Останнім час Росія суттєво збільшила кількість ударів такою зброєю по території України.

Чому зростає загроза з боку Росії?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що ворог активно вдосконалює певні види свого озброєння. Він зауважив, що ракету 9М729 часто пов'язують з Іскандер-К – різновидом крилатої ракети.

Цю зброю запускають на малій відстані від України.Час її підльоту лічені хвилини,

– сказав він.

Щоб була можливість протидіяти такій зброї, Україні потрібно суттєво збільшувати кількість засобів протиповітряної оборони. Те, що вже є – недостатньо, адже Росія серйозно навантажує українську ППО.

Щоночі окупанти запускають по території України приблизно 800 повітряних цілей одночасно.

Треба збільшувати кількість систем, покращувати ті, які вже є, казати (партнерам України – 24 Канал) не лише про ППО, але й про системи протиракетного захисту. Адже, на жаль, у нас цього ще немає,

– підкреслив колишній офіцер Повітряних сил.

Він пояснив таку необхідність тим, що комбіновані атаки ворога крилатими ракетами та балістикою суттєво впливають на спроможності протидіяти.

Чому загострюються ситуація довкола ядерної зброї?