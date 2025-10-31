Ворог атакував цим озброєнням Україну понад 20 разів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що нового Росія запускає по Україні?

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія запускала по Україні ракети 9М729. Як передає видання, ракета запускалася по Україні 23 рази з серпня 2025 року, ще два випадки зафіксували у 2022 році.

Дальність польоту такої цілі становить 2 500 кілометрів. За даними західних експертів, вона може нести ядерну або звичайну боєголовку. Відомо, що 5 жовтня ракета пролетіла понад 1 200 кілометрів до цілі.

Ракета 9M729 у 2019 році стала причиною виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД). У Вашингтоні заявляли, що вона порушує умови договору та здатна летіти понад 500 кілометрів, тоді як Росія це заперечувала.

Яка загроза для Європи?

Аналітики зазначають, що ракета 9М729 дозволяє Росії завдавати удари з глибини своєї території, уникаючи систем ППО.

Експерти попереджають, що її використання загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи.

Західні військові аналітики заявили, що використання 9M729 розширює арсенал далекобійної зброї Росії для ударів по Україні та відповідає схемі, за якою Москва надсилає загрозливі сигнали Європі, поки Трамп прагне мирного врегулювання,

– йдеться в матеріалі.

Маркування "9M729" та конструкція фрагментів ракети після удару по Україні підтвердили, що це саме вона. Влучання тоді сталось у житловий будинок у селі Лапаївка, що за понад 600 кілометрів від Росії. Ракета вбила чотирьох людей.

Останні ядерні погрози Росії