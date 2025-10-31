Враг атаковал этим вооружением Украину более 20 раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что нового Россия запускает по Украине?

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия запускала по Украине ракеты 9М729. Как передает издание, ракета запускалась по Украине 23 раза с августа 2025 года, еще два случая зафиксировали в 2022 году.

Дальность полета такой цели составляет 2 500 километров. По данным западных экспертов, она может нести ядерную или обычную боеголовку. Известно, что 5 октября ракета пролетела более 1 200 километров до цели.

Ракета 9M729 в 2019 году стала причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В Вашингтоне заявляли, что она нарушает условия договора и способна лететь более 500 километров, тогда как Россия это отрицала.

Какая угроза для Европы?

Аналитики отмечают, что ракета 9М729 позволяет России наносить удары из глубины своей территории, избегая систем ПВО.

Эксперты предупреждают, что ее использование угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы.

Западные военные аналитики заявили, что использование 9M729 расширяет арсенал дальнобойного оружия России для ударов по Украине и соответствует схеме, по которой Москва посылает угрожающие сигналы Европе, пока Трамп стремится к мирному урегулированию,

– говорится в материале.

Маркировка "9M729" и конструкция фрагментов ракеты после удара по Украине подтвердили, что это именно она. Попадание тогда произошло в жилой дом в селе Лапаевка, что более чем в 600 километрах от России. Ракета убила четырех человек.

Последние ядерные угрозы России