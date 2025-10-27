Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о запуске ракеты "Буревестник"?

В военной разведке Норвегии сообщили в понедельник, 27 октября, что испытания Россией на прошлой неделе крылатой ракеты дальнего радиуса действия с ядерным двигателем "Буревестник" были запущены с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.

Соответствующую информацию сообщил Reuters вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес, глава разведывательной службы Норвегии, в заявлении, присланной по электронной почте.

Мы можем подтвердить, что Россия провела новый испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности Skyfall ("Буревестник") на Новой Земле,

– отметил Нильс Андреас Стенсенес.

Отметим, что в России заявляли об успешном испытании ракеты 9М730 "Буревестник", но не сообщали, где состоялся запуск.

