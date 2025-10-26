Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российского пропагандиста Павла Зарубина.

Что говорят россияне?

Глава генерального штаба России Валерий Герасимов рассказал об испытаниях ракеты "Буревестник". По его словам, полет ракеты длился 14 тысяч километров. "И это не предел", – говорит россиянин. Ракета якобы находилась в воздухе 15 часов.

В свою очередь, Владимир Путин предложил определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в вооруженных силах России.

Крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой – это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого. Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты,

– сказал российский диктатор.

Герасимов заверил, что технические характеристики "Буревестника" позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.

Как Кремль запугивает оружием?