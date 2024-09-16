На фоне углубления украинской операции в Курской области и новой волны дискуссии о предоставлении Украине разрешения на использование западного оружия для ударов вглубь территории России, государство-агрессор делает очередные намеки, что ее нужно бояться.

На этот раз из-за крылатой ракеты с якобы ядерной силовой установкой 9М730 "Буревестник" (на украинском – "Буревестник"). Сейчас в этом россиянам помогают неочевидные союзники.

24 Канал рассказывает, что известно об опасной "ядерной игрушке" России и как и кому она может угрожать.

К теме Исследователи нашли вероятное место пусков российской ракеты "Буревестник" с ядерной установкой

Россия разворачивает крылатые ракеты с ядерной пусковой?

В начале сентября 2024 года агентство Reuters в своем материале, сделанном на основе анализа спутниковых снимков, сообщило, что Россия в закрытом военном городке Вологда-20, базирующемся в Шекснинском районе Вологодской области, разворачивает крылатые ракеты с ядерной пусковой установкой 9М730 "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall (согласно терминологии НАТО).

Исследователи Деккер Эвелет из CNA и Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых, чьи данные использовали журналисты Reuters, локализовали снимки и утверждают, что ракеты могут быть размещены на так называемом объекте 25594, также известном как арсенал 12-го главного управления Министерства обороны России (занимается обслуживанием Стратегических ядерных сил).

На свежих спутниковых снимках с Вологды-20 есть существенные изменения, а именно – строительство 9 площадок, объединенных в 3 группы. Аналитики говорят, что это якобы пусковые позиции ракет "Буревестник", а также указывают, что они расположены вблизи мест хранения ядерных боеголовок.



Они также есть на спутниковых снимках – это 5 площадок, известны давно и уже много лет зафиксированы даже на Google Earth.

Эксперты отмечают, что площадок для пусковых еще не было на спутниковых снимках от 25 сентября 2020 года, однако, снимки августа 2021 года зафиксировали начало строительства, но тогда еще не было понятно, что это. А уже в сентябре 2024 года можно четко разглядеть пусковые площадки. И все это для ядерных ракет нового типа.

То есть они говорят о якобы подготовке России уже не к новому циклу испытаний, а к полноценному развертыванию ядерного оружия на европейской части своей территории. Речь идет о ракетах "Буревестник".

И если у авторов Reuters была задача напугать, эксперты украинского Defence Express призывают не пугаться преждевременно и указывают на существенные предположения, которые не гарантируют того, что речь вообще о "Буревестнике".

Там речь о том, что на спутниковых снимках изображено девять объектов, которые объединены в группы по три, защищены земляными валами и выглядят похожими на "горизонтальные стартовые позиции ракет". А дальше логическая цепочка у них выглядит так – мол, "это крайне необычный объект, поэтому это может быть позицией для пуска ракет "Буревестник". Ну и далее в продолжение этой линии – мол, обычно российские вооруженные силы располагают стартовые позиции своих ракет на значительном расстоянии от хранилищ ядерных боезарядов, но в случае с "Буревестником" они могли пойти на своеобразное "исключение", чтобы ускорить время подготовки этих ракет к пуску,

– авторы Defence Express скептически анализируют статью Reuters.

"Аналоговнет" с 2018 года

Но если все же "Буревестник"? Впервые об этой ракете услышали 1 марта 2018 года. Да, это "аналоговнет", о котором Путин помпезно рассказывал перед Госдумой более 6 лет назад. Тогда же прозвучали и другие грозные названия – "Сармат", "Посейдон", "Кинжал" и "Авангард".



Вероятный вид пусковой установки для испытаний 9М730 "Буревестник" / Фото росСМИ

К теме Путин пугает мир "оружием апокалипсиса": что не так с ядерными торпедами "Посейдон"

С тех пор реальностью стал только "Кинжал", им Россия обстреливает украинские города (и наши системы ПВО, несмотря на заявления россиян, научились эти ракеты перехватывать), зато все остальные находятся на вооружении только у российской пропаганды, которая изредка напоминает о страшных "аналоговнетах", но без конкретики.

Показательно, что о "Буревестнике" россияне предпочли скорее промолчать, зато рассказали о нем американцы.

Буревестник – что это за ракета?

Как и положено "аналоговнету", все данные о ракете 9М730 "Буревестник" Россия тщательно бережет. Известно, что это давняя идея, которую Россия подхватила еще с советских времен, то есть имеем дело с мемным "сумеречным гением".

Заявлено, что это крылатая ракета с ядерной силовой установкой, которая делает дальность снаряда чрезвычайно большой. Заметим, об этих уникальных характеристиках мы знаем из выступления Путина.

"Буревестник" – одна из новейших систем оружия. По данным минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что малозаметная крылатая ракета, которая летит низко, неуязвима для всех имеющихся и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны,

– заявил Путин, 1 марта 2018 года.

В 2018 году он говорил, что "малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка", которая размещается в корпусе крылатой ракеты, обеспечивает "дальность полета, которая является почти неограниченной". При этом западные эксперты, правда, неизвестно из чего, все же ограничивают ракету в 3 000 километров.



Возможная пусковая установка / Фото росСМИ

Осенью 2023 года Путин сообщил об успешных испытаниях “Буревестника”.

Проведено последнее успешное испытание "Буревестника" – крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой, двигательной ядерной установкой,

– сказал Путин, 5 октября 2023 года.

Конечно, проверить эти утверждения невозможно. А как относиться к заявлениям Путина и вообще россиян – всем хорошо известно. Также нужно учитывать, что ракеты может вообще не существовать и в природе (привет, Шойгу!), а Россия за большие деньги просто строит под Вологодой очередной "потемкинский пгт", чтобы поразить доверчивых осинтеров.

Конечно, заявления о "ракете с ядерным двигателем" время от времени звучат от других российских чиновников, но они также рассказывали о боевых комарах, гусей и рыболюдей.

Но если у россиян все же получилось?

Для начала надо выяснить – как должна работать ядерная силовая установка в крылатой ракете. Похоже, говорится о реактивном двигателе, в котором воздушный поток будет нагреваться за счет энергии, получаемой в компактном ядерном реакторе, создавая необходимую тягу.

За счет сверхбольшой дальности ракета якобы сможет лететь по сложному маршруту, огибая зоны противовоздушной обороны.

При попадании ракеты в цель реактор будет разрушен и на местности образуется радиоактивное заражение. Так же на всем своем пути эта ракета должна оставить свой радиоактивный след. Иначе просто не бывает. Поэтому имеем ракету, которая, похоже, будет наносить вред прежде всего самим россиянам.

Но при этом – никакой информации о хотя бы приближении россиян к созданию ядерного мини-двигателя нам неизвестно. Нобелевскую или какую-то другую премию за это также никто не получал, а на Aliexpress до сих пор не заметили копий разработки. Зато известно лишь о кадрах с внешним видом транспортно-пускового контейнера и самой ракеты, вроде бы сняты еще в 2018 году.



Вероятный вид 9М730 "Буревестник" и ТПК к ней / Фото росСМИ

А еще – о большой аварии в Северодвинске в августе 2019 года. Тогда в "Росатоме" признали, что взорвалась ракета с радиоизотопным элементом в двигателе. Тогда погибли 5 человек (официально), а все остальные данные об испытаниях засекречены.

Эта секретность сыграла трагическую роль – пострадавшие в результате аварии попали в гражданскую больницу в Архангельске, чем существенно расширили границы радиоактивного заражения. Но и это в России как-то замяли.

Для россиян вообще является традицией убивать людей во время испытаний. Иногда сжигают даже генералов. Так было, например, в 1960-м году, когда во время испытаний баллистической ракеты был ликвидирован советский маршал Неделин и примерно 70 десятков человек. По официальной версии, маршал погиб в авиакатастрофе.

Отметим, что авария в Северодвинске 2019 года произошла, когда Россия еще не находилась под нынешним массивом санкций. За 5 лет их объем увеличился в геометрической прогрессии, это не могло не привести к деградации технического потенциала россиян. А это означает, что превратить "Буревестник", если он все же есть, в "русскую рулетку" и "Чернобыль, летающий" и может распространяться на значительные территории в неопределенном радиусе от Вологоды-20. А это, заметим, всего 475 километров от многомиллионной Москвы.

То есть речь о той самой потенциальной "грязной бомбе", о которой уже несколько лет вопят Захарова и Лавров, но в руках россиян. Именно этим может быть новая российская ракета под названием "Буревестник".

Вывод – Россию надо лишить опасных ядерных игрушек

Главный – Россия имеет доступ к ядерным технологиям и что-то таки и делает. Но все это несет большую опасность, во-первых, из-за "криворукости" россиян, которая усиливается из-за деградации их научного и технологического потенциала, во-вторых, из-за болезненной агрессивности их руководства.

Все это вместе создает очень опасный коктейль, который не предвещает ничего хорошего. Единственное решение проблемы – лишение России ее опасных как для нее самой, так и всего мира ядерных игрушек.

Как это будет происходить – отдельный вопрос, но пока все указывает на то, что Будапештский меморандум почти 30 лет назад заключали не с тем обломком СССР.