Что написала La Repubblica

2 октября итальянская газета La Repubblica сообщила сенсационную новость, ссылаясь на данные разведки НАТО. Речь идет о том, что российская атомная подлодка "Белгород" покинула свою базу в Белом море за Полярным кругом. Сейчас субмарина вроде бы направляется к Карскому морю, чтобы испытать там ядерную торпеду "Посейдон".

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Есть ли этому подтверждения?

Никаких.

Итальянские журналисты предлагают поверить им на слово. Других подтверждений по "Посейдону" в официальном информационном поле пока нет. Об этом не пишет ни британская, ни американская пресса, которые имели бы значительно больше "выходов" на разведданные НАТО (спутники также "не заметили" одну из крупнейших подлодок в мире).

В то же время информацию об оружии "судного дня" активно тиражируют пророссийские СМИ и телеграм-каналы, что дает основания считать статью La Repubblica вбросом и очередной попыткой россиян поиграть мышцами, хотя бы на информационном фронте и попытаться запугать мир своим бестолковым ИПСО, поскольку с других попыток России – мобилизации и прямых ядерных угроз, мир откровенно смеется.

Что же известно о "Посейдоне"

Впервые широкой публике о новой российской "Вундерваффе" сообщил Путин в 2018 году. Сама же разработка велась якобы с 2015 года (как-то быстро для россиян – не правда ли?).

В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, которая намного превышает скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых быстрых, надводных кораблей. Это фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут противостоять им, сейчас в мире просто не существует,

– Путин хвастается "Посейдоном" в 2018 году.

Считается, что взрыв "Посейдона" должен спровоцировать огромное ядерное цунами, способное затопить и отравить радиацией огромные территории. La Repubblica рассказывает, что для этого, в принципе, не нужно было придумывать новое оружие, ведь ядерное цунами могут спровоцировать и классические межконтинентальные баллистические ракеты.

Теперь известно, что "Посейдон" – это якобы 24-метровая торпеда, способная нести ядерный заряд мощностью в 2 мегатонны.

Этот проект находится в разработке и подтвержденных испытаний "Посейдона" никогда не было. Таким образом, существование готового прототипа никак не подтверждено, испытания его не проводились (слухи были летом 2020 года, когда в Швеции внезапно повысился уровень радиации, однако они не были подтверждены). В условиях санкций и запрета экспорта для России сделать что-то технологичное – еще та задача.

Это свидетельствует о том, что "Посейдон" несет большую угрозу своему экипажу, если он существует (оставим этому факту несколько процентов вероятности), чем любому другому, ведь если информация La Repubblica достоверна, Путин отправляет своих моряков просто не верную смерть.

Так уж было и с другими российскими "вундерваффе" – подводной лодкой АС-12 "Лошарик", которая была гордостью российских пропагандистов, пока не утонула в 2019 году. Так было и с истребителем пятого поколения Су-57, существующим только на бумаге. А также с фанерным танком Т-14 "Армата", мифическим ЗРК С-500 и другими "Терминаторами".

Обратите внимание! "Вундерваффе" или Wunderwaffe (дословно – чудо-оружие) – ИПСО нацистов, придуманная пропагандистами Геббельса. После серии поражений нацистов на фронтах Второй мировой, когда поражение Германии стало очевидным, нацисты придумали легенду о чудо-оружии, благодаря которой они одержат победу. Как следствие, миллионы немцев были зомбированы и свято верили в "Вундерваффе" и "тотальную войну до последнего немца". Сейчас эту стратегию подхватили в России.

Что говорят в ЦПИ

Центр противодействия информации предупреждает: информация о подлодке "Белгород" может сыграть на руку российской пропаганде.

Что показал предварительный мониторинг информации:

По состоянию на 3.10.2022 на сайте НАТО информация не обнародована;

НАТО регулярно фиксирует активность российских подлодок, начиная со времен Холодной войны;

О модернизации навигационных систем и вооружении подлодок России Альянс заявлял еще в 2016 году;

Подобные необоснованные заявления со стороны СМИ лишь усиливают информационный терроризм России.

Первая ли это попытка напугать мир "Посейдоном"?

Нет, раньше разными российскими "вундерваффами" пугали пропагандисты страны-агрессора.

В мае 2022 года один из топовых российских пропагандистов Дмитрий Киселев, известный как "радиоактивный пепел", уже рассказывал о ракете и говорил, что она способна создавать 500-метровые волны.

Россия угрожает уничтожить Великобританию – смотрите видео:

Тогда пропагандист пытался запугать британского премьера Бориса Джонсона и обещал уничтожить Лондон.

Это всего лишь один пуск, Борис,

– угрожал Киселев.

Кроме "Посейдона" они также упоминали ракету "Сармат", которой тоже не существует в природе.



Студент в оккупированном Крыму уничтожает Нью-Йорк / фото – росСМИ

"Посейдоном" также пугали Америку. В мае 2022 года в оккупированном Севастополе в местном "университете" состоялась "научная конференция" так называемой "военной кафедры". Один из докладов как раз восхвалял "Посейдон" и имитировал уничтожение Нью-Йорка.

Последний аргумент

В настоящее время в мире уже несколько недель активно поднимается тема применения Россией ядерного оружия. Эту тему активно раскручивает сама Россия, а некоторые даже цитируют слова Путина о том, что "россияне попадут в рай, а другие просто умрут".

Это свидетельствует о том, что в Кремле просто не осталось никаких аргументов – они проигрывают войну, которую сами и начали. В этой ситуации агрессор хватается за последние возможности, которые ему считаются спасительными. Так же, как это делали нацисты весной 1945-го.

Последняя надежда россиян – смотрите странное видео:

Такое поведение неприемлемо и доказывает, что Россия должна быть побеждена и лишена права и привилегии обладать ядерным оружием.

В отличие от "Посейдона", другие ядерные ракеты у Москвы есть. Их качество и готовность вызывают вопросы, но сам факт их существования свидетельствует о не нулевой угрозе от государства, давно превратившегося в "обезьяну с гранатой". Ядерной.

Россия дала ход "Посейдону"? – смотрите видео: