Такая информация была опубликована со ссылкой на отчет разведки НАТО. Якобы специалисты установили мобилизацию мощной субмарины.

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В НАТО якобы опасаются, что "Белгород" вышла с базы для того, чтобы впервые в истории применить ядерную торпеду "Посейдон". Кстати, это оружие преодолевает расстояние в 10 тысяч километров под водой. Сейчас субмарина якобы находится в Карском море.

Что известно о субмарине и торпеде "Посейдон"

Подлодку К-329 "Белгород" взяли на вооружение военно-морских сил России в июле 2022 года. Он является самой длинной субмариной в мире шириной 15 метров и длиной 184 метра. "Белгород" может непрерывно находиться под водой в течение 120 дней. Скорость движения субмарины составляет 60 км/ч.

Торпеда "Посейдон", как говорят разработчики, якобы может обойти систему инфракрасной спутниковой слежки США. Оружие движется к цели со скоростью 110 – 130 км/ч.

Когда "Посейдон" доберется до побережья, взрыв ядерной боеголовки может спровоцировать мощное ядерное цунами.

То есть, выведя "Белгород" в море, Кремль продолжает заниматься ядерным шантажом. Еще в 2018 году президент России Владимир Путин хвастался, что торпеда "очень тихая и маневровная", а также совсем "неуязвимая". Однако военные эксперты считают, что действительно все не так круто, как на словах.

Директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен убеждает, что технология до сих пор "находится в разработке – как торпеда, так и платформа". К развертыванию "Посейдон" не будет готов по меньшей мере к 2027 году.

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