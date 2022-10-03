Какой будет ответ США на ядерный удар по Украине

Все российские военные и их техника в Украине отправятся на "концерт Кобзона" благодаря НАТО. В то же время Дэвид Петреус подчеркнул, что еще не общался с советником по нацбезопасности Джейком Салливаном по поводу вероятного ответа США на ядерную эскалацию.

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В ответ мы уничтожим все российские обычные силы, которые мы сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и все корабли в Черном море,

– отметил Петреус.

Он призвал воспринимать угрозу серьезно, но добавил, что использование ядерного оружия ничего не изменит для российского президента Владимира Путина. Ситуация, в которой находится государство-агрессор, после такого ужасного шага не улучшится.

Россия вывела субмарину с торпедой, содержащей ядерные боеголовки, – СМИ

Издание La Repubblica со ссылкой на отчет НАТО сообщило, что российская субмарина "Белгород", вероятно, вышла из своего пункта базирования. В Карском море она может испытать свою торпеду "Посейдон", которую также называют "оружием апокалипсиса".

Заметим, что эта торпеда может обойти американскую систему инфракрасного спутникового слежения.

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