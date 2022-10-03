Яка буде відповідь США на ядерний удар по Україні

Усі російські військові та їхня техніка в Україні також відправляться на "концерт Кобзона" завдяки НАТО. Водночас Девід Петреус наголосив, що не спілкувався з радником з нацбезпеки Джейком Салліваном щодо ймовірної відповіді США на ядерну ескалацію.

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У відповідь ми б знищили усі російські звичайні сили, які ми можемо побачити та ідентифікувати на полі бою в Україні, а також у Криму та всі кораблі у Чорному морі,

– зазначив Петреус.

Він закликав сприймати загрозу серйозно, але додав, що використання ядерної зброї нічого не змінить для російського президента Владіміра Путіна. Ситуація, у якій перебуває держава-агресорка, після такого жахливого кроку не покращиться.

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Видання La Repubblica з посиланням на звіт НАТО повідомило, що російська субмарина "Бєлгород", ймовірно, вийшла зі свого пункту базування. У Карському морі вона може випробувати свою торпеду "Посейдон", яку також називають "зброєю апокаліпсиса".

Зауважимо, що ця торпеда може обійти американську систему інфрачервоного супутникового стеження.

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