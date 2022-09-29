Він в інтерв'ю 24 каналу назвав умови, за яких президент росії дійсно може завдати ядерного удару. Також розповів, які наслідки за це очікуватимуть на диктатора.

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Весь світ готовий до ядерного удару

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус відразу ж зауважив, що слід розглядати дуже серйозно можливість ядерного удару. Але в цьому випадку мовиться не про спостереження й очікування наслідків. Навпаки, зараз намагаються донести до верхівки з кремля наслідки, які на неї можуть очікувати.

Він також прочитував радника з питань національної безпеки США Саллівана. Він напередодні заявляв, що до росії вже донесли, що очікуватиме на країну-агресорку в разі ядерного удару.

І знову ж таки, я вірю, що путін, коли прорахує всі можливості, цього робити не стане. Але я не можу цього стверджувати зі стовідсотковою впевненістю,

– додав він.

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За якої умови путін може завдати удару

Петреус припускає, що на цей крок путін може піти після спроби ЗСУ звільнити з-під окупації Крим. Адже слід розуміти, що навіть в останній промові диктатор погрожував, що завдасть удару, якщо посягатимуть на цілісність росії. Країни, яка невдовзі оголосить про анексію тимчасово окупованих територій.

Але тут слід розуміти, якими будуть наслідки для самого путіна. За словами Петреуса, використання ядерної зброї матиме негативні наслідки і для самої росії. Їх на собі відчують і військові країни-агресорки в Україні, і в Чорноморському регіоні. Тож, є ймовірність, що очільник кремля вчасно схаменеться.

Куди може вдарити путін

Своєю думкою з цього приводу поділився радник ОП Олексій Арестович. Він зауважив, що перший удар ядерною зброєю з боку росії може бути демонстративним. Путіну захочеться зробити його таким, щоб не накликати на себе миттєвий гнів США.

Тож путін віддасть наказ завдати ядерного удару по острову Зміїний. Це зроблять для того, щоб показати, що росія дійсно може використати такий вид озброєнь. Крім того, у кремлі надіються, що це дозволить посадити нарешті Україну за стіл перемовин, щоб наша сторона зреклася захоплених територій. Але цього, ясна річ, не буде.

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