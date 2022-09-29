Он в интервью 24 каналу назвал условия, при которых президент россии действительно может нанести ядерный удар. Также рассказал, какие последствия будут ожидать диктатора.

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Весь мир готов к ядерному удару

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус сразу же заметил, что следует рассматривать очень серьезную возможность ядерного удара. Но в этом случае речь не идет о наблюдении и ожидании последствий. Напротив, сейчас пытаются донести до верхушки из кремля последствия, которые ее могут ожидать.

Он также процитировал советника по национальной безопасности США Салливана. Он накануне заявлял, что россии уже донесли, что будет ожидать страну-агрессора в случае ядерного удара.

И опять же, я верю, что путин, когда просчитает все возможности, этого делать не станет. Но я не могу этого утверждать со стопроцентной уверенностью,

– добавил он.

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При каком условии путин может нанести удар

Петреус предполагает, что на этот шаг путин может пойти после попытки ВСУ освободить из-под оккупации Крым. Ведь следует понимать, что даже в последней речи диктатор угрожал, что нанесет удар, если будут посягать на целостность россии. Страны, которая вскоре объявит об аннексии временно оккупированных территорий.

Но здесь следует понимать, какими будут последствия для самого путина. По словам Петреуса, использование ядерного оружия будет иметь негативные последствия и для самой россии. Их на себе ощутят и военные страны-агрессора в Украине, и в Черноморском регионе. Есть вероятность, что глава кремля вовремя опомнится.

Куда может ударить путин

Своим мнением на этот счет поделился советник ОП Алексей Арестович. Он отметил, что первый удар ядерным оружием со стороны россии может быть демонстративным. Путину захочется сделать его таким, чтобы не навлечь на себя мгновенный гнев США.

Путин отдаст приказ нанести ядерный удар по острову Змеиный. Это сделают для того, чтобы показать, что россия действительно может использовать такой вид вооружения. Кроме того, в кремле надеются, что это позволит посадить наконец Украину за стол переговоров, чтобы наша сторона отреклась от захваченных территорий. Но этого, конечно, не будет.

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