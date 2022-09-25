Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан прокомментировал раздающиеся в последние дни ядерные угрозы со стороны россии. Он подчеркнул, что к этому нужно "отнестись очень серьезно, ведь это вопрос первоочередной важности".

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Россия получила прямое предупреждение от США

Джейк Салливан отметил, что ядерное оружие может примениться впервые со времен Второй мировой войны. По его словам, россия получила прямое предупреждение.

Мы прямо, частно, на очень высоком уровне сообщили кремлю, что любое использование ядерного оружия приведет к катастрофическим последствиям для россии, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно,

– сказал советник по нацбезопасности США.

Он сообщил, что до россии донесли, какие последствия для нее наступят, если ядерное оружие будет использовано. При этом Салливан подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину.

"И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что в принципе Соединенные Штаты решительно отреагируют, если россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – резюмировал он.

Что известно о ядерных угрозах кремля

Президент россии владимир путин недавно выступил с обращением к россиянам, во время которого в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Лидер кремля заявил, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".

Генсек НАТО заявил, что россию ждут "тяжелые последствия", если она действительно использует ядерное оружие. Впрочем, в НАТО не рассказали, как именно могут отреагировать на вероятный удар врага.

Ядерные угрозы москвы оценил лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина. Похожей логики придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что угрозы ядерным оружием от путина не являются чем-то новым.

О том, что россия может ожидать ответа от США за ядерный удар по Украине, также сказал лидер Польши Анджей Дуда. Он напомнил кремлю, что США является крупным ядерным государством.

В украинской разведке заявили, что применение россией ядерного оружия грозит не только Украине, но и всему Черноморскому региону. В частности, если россия ударит ядерным оружием по Украине, то могут пострадать Турция, Болгария, Польша.

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