Об угрозах ядерного удара со стороны россии рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. По его словам, россия может применить ядерное оружие из-за контрнаступления ВСУ.

Тема В ISW не увидели в речи путина реальной угрозы ядерного удара по Украине

Какие страны могут пострадать от ядерного удара россии

"Возможно, россия применит ядерное оружие против Украины. Они будут пытаться остановить нашу наступательную деятельность и уничтожить наше государство. Это угроза для других стран", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР МО подчеркнул, что удар тактическим ядерным оружием повлияет не только на Украину.

Взрыв тактического ядерного оружия повлияет не только на Украину, но и на Черноморский регион. Мы помним историю Чернобыля. Возможно, у нас будет еще одна катастрофа на нашей территории, в Восточной Европе,

– сказал он.

Также Вадим Скибицкий, добавив, что последствия применения ядерного оружия могут повлиять на Польшу, Турцию и Болгарию.

Путин угрожает ядерным оружием

Президент россии владимир путин пригрозил миру ядерным оружием . Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". Соответствующее заявление прозвучало 21 сентября, когда путин объявил частичную мобилизацию в россии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что угрозы ядерным оружием от путина не является чем-то новым. В то же время Зеленский предостерег, что нельзя исключать риски.

К слову Речь Байдена на Генассамблее ООН срочно переписывали из-за заявлений путина, – СМИ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия может использовать ядерное оружие под надуманными политическими мотивами. Он считает, что возможное решение россии о применении ядерного оружия – это проблема глобального общества.

На угрозы путина отреагировали в Ватикане . В частности, Папа Франциск во время утреннего выступления сказал, что "эта трагическая война подводит нас к точке, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, это безумие".