Про загрози ядерного удару з боку росії розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. За його словами, росія може застосувати ядерну зброю через контрнаступ ЗСУ.

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Які країни можуть постраждати від ядерного удару росії

"Можливо, росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн", – сказав Скібіцький.

Представник ГУР МО наголосив, що удар тактичною ядерною зброєю вплине не тільки на Україну.

Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам'ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі,

– сказав він.

Також Вадим Скібіцький додав, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на Польщу, Туреччину та Болгарію.

Путін погрожує ядерною зброєю

Президент росії владімір путін пригрозив світу ядерною зброєю. Диктатор наголосив, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". Відповідна заява прозвучала 21 вересня, коли путін оголосив часткову мобілізацію у росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від путіна не є чимось новим. Водночас Зеленський застеріг, що не можна відкидати ризики.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росія може використати ядерну зброю під надуманими політичними мотивами. Він вважає, що можливе рішення росії щодо застосування ядерної зброї – це проблема глобального суспільства.

На погрози путіна відреагували у Ватикані. Зокрема, Папа Франциск під час ранкового виступу сказав, що "ця трагічна війна підводить нас до точки, коли деякі люди думають про ядерну зброю, це божевілля".

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