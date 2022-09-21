Президент України не виключає, що росія може вдатися до ядерного удару. Ніхто не знає, що на думці у путіна, тому подібні заяви не можуть залишатися без уваги.

Важливо Ядерна зброя росії: чим погрожує путін світові та які проблеми є в російської тріади

Реакція Зеленського на слова путіна

Український лідер вважає, що потрібно реагувати на заяви очільника кремля. Тому що, наприклад, путін може заявити, що хоче забрати частину Польщі, інакше росія використає ядерну зброю. А на такі компроміси ніхто не може піти.

Я не вірю, що (путін – 24 канал) буде використовувати цю (ядерну – 24 канал) зброю. Не думаю, що світ дозволить йому її використати", – сказав Зеленський.

Хто ще відповів путіну

Президент США Джо Байден попередив владіміра путіна про серйозні наслідки, якщо той вирішить застосувати ядерну чи хімічну зброю у війні проти України.

Також раніше президент Франції Еммануель Макрон вкотре телефонував путіну і вимагав вивести війська зі Запорізької АЕС та припинити війну.

Як путін пригрозив світу ядерною зброєю

Президент росії владімір путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" путін наголосив, що не блефує. За його словами, в росії ядерне озброєння перевершує зброю країн НАТО.

Він також звернувся до громадян росії і сказав, що вони можуть бути впевнені – цілісність їхньої батьківщини буде забезпечена.

До речі! Росія досі не вивела війська із території Запорізької АЕС. Ситуація в Україні все ще напружена.

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