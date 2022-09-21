Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. Він також зазначив, що ті тези, які сьогодні озвучив путін, вони принесуть режиму набагато більше проблем, аніж рішень.

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Оголошення часткової мобілізації – це погано, у кремлі це розуміють. Зверніть увагу навіть на самого путіна – він не від свого імені говорив про неї, він заявив, що "прийняв пропозицію" міноборони та генштабу,

– зазначив Галлямов.

Політолог також звертає увагу, що путін відразу підкреслив – мобілізація часткова, а також, він постійно без потреби згадує генштаб та міноборони, як першоджерело цього рішення.

"Це дуже дитяче виправдання, аби зняти із себе відповідальність. Вони всі розуміють, що за таким рішенням може прийти революція", – резюмує Аббас Галлямов.

Чому путін виправдовувався за рішення про часткову мобілізацію: дивіться відео

Часткова мобілізація в росії – росіяни гуглять, як зламати руки та ноги

У гугл-трендах почали злітати в гору запити щодо того, як зламати руку в домашніх умовах. Багато хто хоче, щоб це було безболісно.

За декілька хвилин після цього у трендах почали випливати запити про те, як зламати ногу. Вочевидь, громадяни росії зрозуміли, що для відстрочки від призову до їхньої армії зламаної руки може бути недостатньо.

Зауважимо, що переважно до таких радикальних заходів, як перелом кінцівок, не проти вдатися мешканці московського та краснодарського краю.

Крім цього, росіяни почали масово гуглити що таке часткова мобілізація, кого прикличуть до війська та детальніше про цей указ загалом.