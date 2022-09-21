Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. Он также отметил, что те тезисы, которые сегодня озвучил путин, принесут режиму гораздо больше проблем, чем решений.

Читайте также После новостей о мобилизации россияне гуглят, как сломать руку "без боли" и в домашних условиях

Объявление частичной мобилизации – это плохо, в кремле это понимают. Обратите внимание даже на самого путина – он не от своего имени говорил о ней, он заявил, что "принял предложение" минобороны и генштаба,

– отметил Галлямов.

Политолог также обращает внимание, что путин сразу подчеркнул – мобилизация частичная, а также он постоянно без надобности упоминает генштаб и минобороны, как первоисточник этого решения.

"Это очень детское оправдание, чтобы снять ответственность. Они все понимают, что за таким решением может прийти революция", – резюмирует Аббас Галлямов.

Почему путин оправдывался за решение о частичной мобилизации: смотрите видео

Частичная мобилизация в россии – россияне гуглят, как сломать руки и ноги

В гугл-трендах начали взлетать вверх запросы о том, как сломать руку в домашних условиях. Многие хотят, чтобы это было безболезненно.

Через несколько минут после этого в трендах начали следовать запросы о том, как сломать ногу. Очевидно, что граждане россии поняли, что для отсрочки от призыва в их армию сломанной руки может быть недостаточно.

Заметим, что преимущественно к таким радикальным мерам, как перелом конечностей, не прочь прибегнуть жители московского и краснодарского края.

Кроме этого, россияне начали массово гуглить что такое частичная мобилизация, кого призовут в армию и подробнее об этом указе в целом.