Так, після новин про мобілізацію росіяни почали активно гуглити, як зламати руку. При цьому більшість хочуть зламати руку "безболісно". Про це повідомляє 24 канал.

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Росіяни гуглять, як зламати руки та ноги

У гугл-трендах почали злітати в гору запити щодо того, як зламати руку в домашніх умовах. Багато хто хоче, щоб це було безболісно.

За декілька хвилин після цього у трендах почали випливати запити про те, як зламати ногу. Вочевидь, громадяни росії зрозуміли, що для відстрочки від призову до їхньої армії зламаної руки може бути недостатньо.

Зауважимо, що переважно до таких радикальних заходів, як перелом кінцівок, не проти вдатися мешканці московського та краснодарського краю.

Крім цього, росіяни почали масово гуглити що таке часткова мобілізація, кого прикличуть до війська та детальніше про цей указ загалом.

Інша частина росіян хоче покинути країну

До слова, сьогодні ж росіяни почали активно гуглити способи, як виїхати з росії. Вочевидь, Z на лобі малювати не більш привабливо, ніж їхати на справжню війну під соусом "спецоперація". Найбільше гуглили, як виїхати з росії мешканці Хабаровського краю, що межує з Китаєм.

Також на вівторок припав сплеск запитів на тему мобілізації росіяни стали "гуглити" тему відстрочок від армії.

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