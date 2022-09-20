Про це свідчать актуальні дані індексу запитів у Google, повідомляє 24 канал. Лише за вівторок, 20 вересня, запит "Як виїхати з росії" досяг максимуму.
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Очевидно, що сталося це на тлі новин про майбутню мобілізацію та "референдуми" в невизнаних республіках. Як виходить із даних Google Trends, пік запитів припав на 18:00. Найбільше гуглили те, як виїхати з росії мешканці Хабаровського краю, що межує з Китаєм.
Також на вівторок припав сплеск запитів на тему мобілізації росіяни стали "гуглити" тему відстрочок від армії. Пік припав на 13:00 після перших повідомлень про мобілізацію. Найбільш активно цією темою цікавляться мешканці Білгородської області.
Що почали більше гуглити росіяни / Фото 24 каналу
Що відомо про можливе оголошення мобілізації в росії
- Російські окупанти поспішають провести псевдореферендум на окупованих ними територіях України якомога раніше. Зараз бойовики говорять про дату з 23 по 27 вересня. Ці "референдуми" потрібні, аби приєднати окуповані території, визнати "напад" України на росію та оголосити мобілізацію.
- Джерела 24 каналу у спецслужбах підтвердили, що окупантам надзвичайно сильно бракує живої сили, аби вести свою жорстоку війну. Саме тому загарбники планують проведення тотальної мобілізації на Херсонщині та Запоріжжі.
- У Білому домі також заявили, що росія проводить різні маневри, щоб оголосити масову мобілізацію.
Ще о 20:00 кремлівський диктатор владімір путін мав виступити з терміновим зверненням до росіян, але станом на 22:00 цього не сталося. Є підозри, що саме так він оголосить мобілізацію в росії.
Як реагує Україна та світ
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ми вже пів року боремось з агресором. Тому нас не мають лякати такі повідомлення.
Світова спільнота наголошує, що ці результати "псевдореферендумів" в жодному разі не будуть визнані, адже вони є фіктивними.
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