Про це свідчать актуальні дані індексу запитів у Google, повідомляє 24 канал. Лише за вівторок, 20 вересня, запит "Як виїхати з росії" досяг максимуму.

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Очевидно, що сталося це на тлі новин про майбутню мобілізацію та "референдуми" в невизнаних республіках. Як виходить із даних Google Trends, пік запитів припав на 18:00. Найбільше гуглили те, як виїхати з росії мешканці Хабаровського краю, що межує з Китаєм.

Також на вівторок припав сплеск запитів на тему мобілізації росіяни стали "гуглити" тему відстрочок від армії. Пік припав на 13:00 після перших повідомлень про мобілізацію. Найбільш активно цією темою цікавляться мешканці Білгородської області.

Що почали більше гуглити росіяни / Фото 24 каналу