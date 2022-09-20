Окупанти навіть визначили дату – 23 – 27 вересня. Далі 24 канал зібрав реакції світових лідерів.

До теми Псевдореферендуми на окупованих територіях: реакція України та все про злочинні наміри росії

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що фіктивні "референдуми" не можуть бути визнані, пише Spiegel. Вони не відповідають міжнародному праву та домовленостям, які були досягнуті міжнародною спільнотою.

НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж зазначив, що російські "референдуми" – нелегітимні. Він пояснив, що це означає подальшу ескалацію війни.

Міжнародна спільнота повинна засудити це кричуще порушення міжнародного права та посилити підтримку України,

– наголосив генсек.

Франція

Париж переконаний, що "референдуми" не матимуть юридичної сили. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що збирається переговорити з путіним найближчими днями. Він назвав плани загарбників цинізмом та провокацією.

"Якби ідея референдуму на Донбасі не була такою трагічною, це було б смішно. "Референдуми" на Донбасі не матимуть юридичних наслідків, весь процес – це пародія", – додав президент.

Крім того, політик запевнив, що його країна продовжить постачати зброю в Україну.

Білий дім

У Білому домі знали про наміри держави-агресорки провести фіктивні "референдуми". Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зауважив, що Штати попереджали про це.

Він додав, що росія поспішає з їх проведенням через успіхи ЗСУ, а також – через ймовірну підготовку до мобілізації. Чиновник констатував – це кричуще порушення суверенітету України.

До речі У нас є дані, що путін, ймовірно, готується оголосити мобілізацію, – Білий дім

Польща та країни Балтії

Очільник Польщі Анджей Дуда також заявив, що "референдум", організований росією, нічого не вартий.

також заявив, що "референдум", організований росією, нічого не вартий. Прем'єрка Естонії Кая Каллас вважає, що такі дії росії лише згуртують підтримку України. Вона, як і інші лідери, запевнила, що ніколи не визнає цих голосувань.

вважає, що такі дії росії лише згуртують підтримку України. Вона, як і інші лідери, запевнила, що ніколи не визнає цих голосувань. Очільник МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс закликав міжнародну спільноту відреагувати санкціями та передачею зброї.

Україна закликає світ реагувати

Світова спільнота має негайно та жорстко відреагувати на спробу анексії території України. Радник глави ОП Михайло Подоляк звернувся із таким закликом до світу. Потрібно посилити допомогу зброєю та запровадити нові економічні секторальні санкції проти росії.

Кремль виступає проти постачання сучасних танків та ATACMS для України? Час дати це, – наголосив Подоляк.

Що відомо про псевдореферендуми

19 вересня "громадські палати" та "громадські ради" окупантів виступили з вимогою провести псевдореферендуми, аби "приєднати" окуповані території України до росії. Мовиться про частину Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Гауляйтери збираються проводити фейкове голосування 23 – 27 вересня.

Навіть заявляють, що "добровольці" з квазіреспублік "стануть російськими військовими" після "референдуму".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що "референдум" нічого не змінить, українські військові продовжуватимуть звільняти українські території.

пІдготовка і організація окупаційних псевдореферендумів – кримінальний злочин. За це нестимуть відповідальність всі причетні.

Може зацікавити – чому кремль шантажує "референдумами", який план путіна: відео