Зокрема, поспішно готуються "референдуми" на окупованих територіях України. США має дані, що путін таким чином може готуватися оголосити мобілізацію.
До теми Через російські "референдуми" Україні лише швидше даватимуть зброю, – Подоляк
Цивілізований світ "референдумів" не визнає
Про те, що путін готується до такого кроку повідомив помічник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.
Та вже США, Польща, Німеччина та НАТО заявили, що ніколи не визнають результатів фейкових "референдумів" на окупованих територіях. Лідер Франції Еммануель Макрон поки мовчить, у кремлі йому відмовили в розмові з путіним.
Тим часом самі росіяни від такого не в захваті. У російських телеграм-каналах вже пішли чутки про те, що чоловікам призовного віку скоро можуть заборонити покидати росію.
Чому Україні байдуже на мобілізацію ворога
- Скоро кремлівський диктатор владімір путін має виступити із терміновим зверненням. Є підозри, що саме так він оголосить мобілізацію в росії. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ми вже пів року боремось з агресором. Тому нас не мають лякати такі повідомлення.
- Наразі відомо, що росія витрачає усе на війну проти України – набирає солдатів з усіх регіонів росії, мобілізує усю військову промисловість, стягує резерви з Сирії, Карелії тощо.
- Це підтверджував і Генштаб. Оскільки прихована мобілізація пройшла невдало, військово-політичне керівництво росії вирішило вивести підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з Сирії.
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