Зокрема, поспішно готуються "референдуми" на окупованих територіях України. США має дані, що путін таким чином може готуватися оголосити мобілізацію.

До теми Через російські "референдуми" Україні лише швидше даватимуть зброю, – Подоляк

Цивілізований світ "референдумів" не визнає

Про те, що путін готується до такого кроку повідомив помічник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван.

Та вже США, Польща, Німеччина та НАТО заявили, що ніколи не визнають результатів фейкових "референдумів" на окупованих територіях. Лідер Франції Еммануель Макрон поки мовчить, у кремлі йому відмовили в розмові з путіним.

Тим часом самі росіяни від такого не в захваті. У російських телеграм-каналах вже пішли чутки про те, що чоловікам призовного віку скоро можуть заборонити покидати росію.

Чому Україні байдуже на мобілізацію ворога

Скоро кремлівський диктатор владімір путін має виступити із терміновим зверненням. Є підозри, що саме так він оголосить мобілізацію в росії. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ми вже пів року боремось з агресором. Тому нас не мають лякати такі повідомлення.

Наразі відомо, що росія витрачає усе на війну проти України – набирає солдатів з усіх регіонів росії, мобілізує усю військову промисловість, стягує резерви з Сирії, Карелії тощо.

Це підтверджував і Генштаб. Оскільки прихована мобілізація пройшла невдало, військово-політичне керівництво росії вирішило вивести підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з Сирії.

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