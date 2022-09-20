Це підтвердили й у зведенні від Генштабу на вечір 20 вересня. У кремлі змушені йти на крайні заходи.
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Росія виводить полк з Сирії
Оскільки прихована мобілізація пройшла невдало, військово-політичне керівництво росії вирішило вивести підрозділи 217-го парашутно-десантного полку з Сирії.
В подальшому їх будуть готувати та збираються перекинути на територію України. Таким чином росія готується вливати свіжу кров, щоб вбивати українців.
Втрати ворога
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні й до 20 вересня було ліквідовано 54 810 окупантів. Зокрема, авіація Сил оборони уразила 11 районів зосередження живої сили і військової техніки ворога, одну позицію зенітного ракетного комплексу та один склад боєприпасів.
- Також було відомо, що бійці так званого елітного російського підрозділу приїхали вбивати українців ще у липні. Тепер втрати угруповання складають понад 92% особового складу.
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