Про це повідомили спецслужби 24 каналу. Там додали, що наші бійці знищили майже увесь підрозділ з Калінінграда.

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Бійці цього підрозділу приїхали вбивати українців ще у липні. Відомо, що підрозділ складається, зокрема і з елітних спецпризначенців. Але це вже не важливо, адже втрати угруповання складають понад 92% особового складу.

Росія зазнає у війні проти України колосальні втрати. Це стосується як особового складу, так техніки та авіації. Розвідка Великої Британії повідомила, що росія, швидше за все, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні за останні 10 днів. Це більше виснажує ворожу авіацію.

У британській розвідці кажуть: цілком реально, що зростання втрат росії є результатом того, що російські ВПС більше ризикують. Адже вони намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступу.

Втрати ворога станом на 20 вересня

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам рекордних втрат. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні було ліквідовано 54 810 окупантів. Тільки протягом минулої доби ЗСУ знищили ще 160 загарбників.

Яких втрат зазнали росіяни у техніці

танків – 2 216 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 724 (+4) одиниць,

артилерійських систем – 1 323 (+10) одиниць,

РСЗВ – 318 (+6) одиниць,

засоби ППО – 168 (+0) одиниць,

літаків – 252 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 217 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5) одиниць,

крилаті ракети – 239 (+1) одиниць,

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 587 (+6)одиниць,

спеціальна техніка / special equipment – 125 (+0) одиниць.

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