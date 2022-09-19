Розвідка Великої Британії повідомила, що росія, швидше за все, втратила щонайменше чотири бойові літаки в Україні за останні 10 днів. Це більше виснажує ворожу авіацію.

До теми На Херсонщині збили ворожий штурмовик Су-25

Росія хоче підтримувати війська, але пілоти необізнані

У британській розвідці кажуть: цілком реально, що зростання втрат росії є результатом того, що російські ВПС більше ризикують. Адже вони намагаються надати безпосередню повітряну підтримку російським наземним силам під тиском українського наступу.

Також розвідники визнали, що ситуаційна обізнаність російських пілотів часто погана. Існує реальна ймовірність того, що деякі літаки заблукали над територією противника та потрапили в більш щільні зони протиповітряної оборони, оскільки лінії фронту швидко просувалися.

Тривала відсутність у росії переваги в повітрі залишається одним із найважливіших факторів, що підкріплює крихкість її операційної структури в Україні.

Збиті російські літаки

У Повітряному командуванні "Південь" розповіли, як за дві години приземлили два російських літаки типу Су. 13 вересня з 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів.

На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Росіяни самі збивають свої літаки