Разведка Великобритании сообщила, что россия, скорее всего, потеряла по меньшей мере четыре боевых самолета в Украине за последние 10 дней. Это больше истощает вражескую авиацию.

К теме В Херсонской области сбили вражеский штурмовик Су-25

Россия хочет поддерживать войска, но пилоты несведущи

В британской разведке говорят: вполне реально, что рост потерь россии является результатом того, что российские ВВС больше рискуют. Ведь они пытаются оказать непосредственную воздушную поддержку российским наземным силам под давлением украинского наступления.

Также разведчики признали, что ситуационная осведомленность российских пилотов зачастую плохая. Есть реальная вероятность того, что некоторые самолеты заблудились над территорией противника и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линии фронта быстро продвигались.

Длительное отсутствие у россии преимущества в воздухе остается одним из важнейших факторов, что подкрепляет хрупкость ее операционной структуры в Украине.

Сбитые российские самолеты

В Воздушном командовании "Юг" рассказали, как через два часа приземлили два российских самолета типа Су. 13 сентября с 14:00 по 16:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов.

В Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11 зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.

Россияне сами сбивают свои самолеты