13 вересня з 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".

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Як ЗСУ знищує техніку росіян

На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.

Загальні втрати ворога станом на 13 вересня

За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 53 300 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 350 загарбників.

У техніці окупанти втратили:

Танків – 2 175 (+7 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 662 (+22) одиниці;

артилерійських систем – 1 279 (+10) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 165 (+3) одиниць;

літаків – 244 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 213 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 233 (+17) одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) одиниць;

спеціальної техніки – 117 одиниць.

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