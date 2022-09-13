13 вересня з 14:00 по 16:00 зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено три повітряні цілі – один БпЛА оперативно-тактичного рівня та два літаки окупантів. Про це повідомили у Повітряному командуванні "Південь".
Зверніть увагу Біля Балаклії знайшли уламки ворожого Су-34
Як ЗСУ знищує техніку росіян
На Херсонщині воїни 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.
А на Донеччині зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" приземлили штурмовик Су-25 окупантів.
Загальні втрати ворога станом на 13 вересня
За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 53 300 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 350 загарбників.
- Танків – 2 175 (+7 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 662 (+22) одиниці;
- артилерійських систем – 1 279 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 311 одиниць;
- засобів ППО – 165 (+3) одиниць;
- літаків – 244 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 213 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) одиниці;
- крилатих ракет – 233 (+17) одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) одиниць;
- спеціальної техніки – 117 одиниць.
До речі – У Криму росія сама збила свій літак: дивіться відео