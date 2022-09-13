13 сентября с 14:00 по 16:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены три воздушных цели – один БПЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов. Об этом сообщили в Воздушном командовании "Юг".

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Как ВСУ уничтожает технику россиян

В Херсонской области воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

А в Донецкой области зенитчики Шепетовского 11 зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" приземлили штурмовик Су-25 оккупантов.

Общие потери врага по состоянию на 13 сентября

За более 6 месяцев после начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 53 300 оккупантов. Только за минувшие сутки наши воины отправили на "концерт кобзона" 350 захватчиков.

В технике оккупанты потеряли:

Танков – 2 175 (+7 за прошедшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин – 4662 (+22) единицы;

артиллерийских систем – 1279 (+10) единиц;

РСЗО – 311 единиц;

средств ПВО – 165 (+3) единиц;

самолетов – 244 (+1) единицы;

вертолетов – 213 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1) единицы;

крылатых ракет – 233 (+17) единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3469 (+6) единиц;

специальной техники – 117 единиц.

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