На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
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Залишки Су-34 біля Балаклії
Так, біля Балаклії наші захисники знайшли залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж). Знахідку можна побачити на опублікованих фото.
Залишки Су-34 / фото Командування Повітряних сил ЗСУ
Який має вигляд Су-34 / Ілюстративне фото від Командування Повітряних сил ЗСУ
Загальні втрати ворога станом на 13 вересня
За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 53 300 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 350 загарбників.
- Танків – 2 175 (+7 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 662 (+22) одиниці;
- артилерійських систем – 1 279 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 311 одиниць;
- засобів ППО – 165 (+3) одиниць;
- літаків – 244 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 213 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) одиниці;
- крилатих ракет – 233 (+17) одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) одиниць;
- спеціальної техніки – 117 одиниць.
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