На звільнених територіях продовжують знаходити знищені російські літаки. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зверніть увагу Балаклійський сюрприз: російські окупанти не вгадали, де їм зроблять "бо-бо"

Залишки Су-34 біля Балаклії

Так, біля Балаклії наші захисники знайшли залишки Су-34 RF-95808, 24 "червоний" зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж). Знахідку можна побачити на опублікованих фото.



Залишки Су-34 / фото Командування Повітряних сил ЗСУ



Який має вигляд Су-34 / Ілюстративне фото від Командування Повітряних сил ЗСУ

Загальні втрати ворога станом на 13 вересня

За понад 6 місяців від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 53 300 окупантів. Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 350 загарбників.

У техніці окупанти втратили:

Танків – 2 175 (+7 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 662 (+22) одиниці;

артилерійських систем – 1 279 (+10) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 165 (+3) одиниць;

літаків – 244 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 213 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) одиниці;

крилатих ракет – 233 (+17) одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) одиниць;

спеціальної техніки – 117 одиниць.

Варто переглянути – Повітряні сили показали, як приземлили Су-34 ворога: дивіться відео