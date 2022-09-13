Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 350 загарбників. Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 13 вересня.

Втрати ворога у техніці

  • Танків – 2 175 (+7 за минулу добу) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 4 662 (+22) одиниці;
  • артилерійських систем – 1 279 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 311 одиниць;
  • засобів ППО – 165 (+3) одиниць;
  • літаків – 244 (+1) одиниці;
  • гелікоптерів – 213 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) одиниці;
  • крилатих ракет – 233 (+17) одиниці;
  • кораблів та катерів – 15 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) одиниць;
  • спеціальної техніки – 117 одиниць.