Лише за минулу добу наші воїни відправили на "концерт кобзона" 350 загарбників. Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 13 вересня.
Втрати ворога у техніці
- Танків – 2 175 (+7 за минулу добу) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4 662 (+22) одиниці;
- артилерійських систем – 1 279 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 311 одиниць;
- засобів ППО – 165 (+3) одиниць;
- літаків – 244 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 213 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1) одиниці;
- крилатих ракет – 233 (+17) одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) одиниць;
- спеціальної техніки – 117 одиниць.