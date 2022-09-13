Виплати відновлюють лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.

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Командування не виплачує окупантам гроші, щоб покращити "бойову готовність"

Через великі втрати в ході бойових дій рівень морально-психологічного стану в російських підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях, значно знизився.

За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні,

– розповіли у Генштабі.

Грошове забезпечення відновлюють лише після того, як військовослужбовець надасть виправдальні документи й командир особисто дозволить надавати виплати.

Що варто знати про 2 окрему мотострілецька бригада

Це незаконне збройне формування, яке входить до складу 2-го армійського корпусу окупаційних російських військ на Донбасі. Формально воно підпорядковується терористичній організації так званої "лнр".

Напередодні експерт Олег Жданов припустив, що у росіян немає резерву. Тож в окупантів не буде можливості контратакувати на Ізюмському та Куп'янському напрямках.

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