Виплати відновлюють лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира.
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Командування не виплачує окупантам гроші, щоб покращити "бойову готовність"
Через великі втрати в ході бойових дій рівень морально-психологічного стану в російських підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях, значно знизився.
За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні,
– розповіли у Генштабі.
Грошове забезпечення відновлюють лише після того, як військовослужбовець надасть виправдальні документи й командир особисто дозволить надавати виплати.
Що варто знати про 2 окрему мотострілецька бригада
Це незаконне збройне формування, яке входить до складу 2-го армійського корпусу окупаційних російських військ на Донбасі. Формально воно підпорядковується терористичній організації так званої "лнр".
Напередодні експерт Олег Жданов припустив, що у росіян немає резерву. Тож в окупантів не буде можливості контратакувати на Ізюмському та Куп'янському напрямках.
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