На думку військового експерта Олега Жданова, найближчим часом можна очікувати на певну перерву. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За словами Жданова, перед початком другого етапу контрнаступу потрібно:

закріпитися на рубежах, яких ми досягли;

підтягнути той фронт, який залишився на позиціях, звідки ми починали;

організувати логістику;

підтягнути тили.

ЗСУ диктуватимуть перебіг війни

Найближчим часом, переконаний Жданов, у росіян не буде можливості контратакувати на Ізюмському та Куп'янському напрямках. "Треба зібрати військо яке розбіглося, а потім вирішувати, чим їх озброїти. Все важке озброєння вони залишили – навіть бронетранспортери, усю гусеничну техніку. Тікали на легких автомобілях та бронемашинах "Тигр" й "Вітязь", – зауважив він.

В Інституту вивчення війни запевняють, що надалі перебіг бойових дій на фронті диктуватиме Україна. Другий етап контрнаступу – це Херсонський напрямок, на якому ми повністю контролюємо ситуацію.

Сьогодні вкотре вибухали наші снаряди біля Антонівського мосту. Ми контролюємо усі логістичні ланцюжки. Командування середньої ланки шукає контакти для того, щоб обговорити питання здачі російських військових у полон. Командири відводять своїх бійців від лінії зіткнення, адже вони хочуть хоч якось втримати ситуацію під контролем. Сьогодні вони їх не відведуть, завтра вони втечуть,

– пояснив військовий експерт.

Після вирішення питань на Херсонському напрямку ми будемо вирішувати, де відбуватиметься наступний етап контрнаступу. "Росія переходить до глухої оборони. Так, вони можуть десь штурмувати або намагатися атакувати наші позиції, але це будуть окремі ділянки на окремих оперативних напрямках. А все решту вирішуємо ми", – сказав Жданов.

Ймовірно, росіянам знову доведеться перекидати війська, як це було з Херсонським напрямком. А ЗСУ зможуть вдарити в будь-якому іншому місці.

Загарбники не мають резерву

Що ж до можливого контрнаступу з боку росіян, військовий експерт наголошує:

3-й армійський корпус росіяни так і недоформували. Була спроба кинути деякі його підрозділи на стримування наших військ, однак вони були розгромлені;

формування 50 добровольчих батальйонів повністю провалене. Мали назбирати 20 000 особового складу;

кремлівський диктатор ставить завдання перед олігархами про формування і фінансування приватних військових компаній. "Однак олігархи не можуть дотягнутися до своїх закордонних гаманців через санкції. Це утопічна ідея", – сказав Жданов.

Це говорить про те, що резерву немає. Що кидати у бій?

– резюмував він.

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